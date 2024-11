Álvaro, afectado por la DANA: "Pedimos financiación para comprar un frigorífico y por no pagar una cuota del coche nos metieron en la lista de morosos"

A Álvaro aún le cuesta asimilar lo que vivió aquel fatídico 29 de octubre y lo que vive desde entonces. La DANA, afortunadamente, no se llevó la vida de ningún miembro de su familia; pero de su casa no se ha salvado nada. Se ha quedado sin muebles, sin electrodomésticos, sin ropa... el agua entró en tromba alcanzando los dos metros. Le dio tiempo a subir con su mujer y sus dos hijas -mellizas de un año y medio- al tejado y eso les salvó. "Ver a las niñas en la cuna moviéndose con el agua...", es la imagen que recuerda Álvaro y que seguramente nunca olvidará.

Recurren a sus familiares para cubrir necesidades básicas, pero necesitan dinero para reconstruir su vida y su casa. "Los ahorros se han acabado, ahora mismo me quedan 200 euros", admite Álvaro. Pese a la situación, les ponen trabas: no les dan financiación. Este mes no ha podido pagar la letra de su coche, el cual ni siquiera sabe dónde está, y cuando ha solicitado un préstamo para comprar algo tan básico en una vivienda como una nevera, se lo han denegado. Ha entrado en la lista de morosos al no haber pagado la cuota de su vehículo, pese a haberle pedido a la empresa financiera que le concedió el préstamo una moratoria de unos meses. No es un caso aislado el de Álvaro y su mujer.

Otros, después de haber pagado la deuda, se encuentran con que no salen de la lista de morosos inmediatamente. Los trámites burocráticos de algunas empresas financieras se lo impiden, teniendo que esperar un plazo mínimo de mes y medio. En ese tiempo, no pueden hacer compras a plazos o alquilar una casa. Es lo que le sucede a Pedro, que reclama una medida urgente que resuelva este problema. Una petición que hacen también los abogados de los afectados: "Igual que hay moratoria por parte de las entidades bancarias para los préstamos, que haya una moratoria para cualquier producto financiado", exige Javier Ortiz, abogado del Despacho jurídico Ortiz Asociados. Algo que daría margen a los afectados hasta que empiecen a recibir las ayudas.

