Algas comestibles cultivadas en Galicia abastecerán los mercados europeos

La riqueza de las aguas de las rías gallegas está fuera de toda duda. Mariscos de todos los tipos dan buena cuenta de ello, tanto en sabor como en cantidad. Sin ir más lejos, la comunidad es la primera potencia mundial en cultivo y comercialización de mejillón.

Tradición e industria se aúnan en un sector, el mar, que genera miles de puestos de trabajo y que, además de generar dinero, ofrece salud. Las cualidades nutricionales de estos productos son cada vez más recomendados por los nutricionistas.

En medio de este contexto, el programa pionero que acaba de poner en marca la empresa gallega HQ Seaweed para cultivar alga kombu se apoya en todas estas patas. Un producto con grandes posibilidades nutricionales, tanto en la alimentación como en la cosmética o incluso en el sector farmacéutico. Demandado en los mercados internacionales, es decir, con grandes perspectivas económicas. Y que además ofrece grandes beneficios a nivel mediambiental. Esta especie, también conocida como kelp de azúcar, actúa como un filtro biológico por lo que mejora la calidad del agua.

"La vamos a cultivar en cuerdas horizontales en el mar"

Sergio García, gerente de HQ Seaweed, explica que se trata de uno de los primeros proyectos de este tipo que se ponen en marcha. En este caso en la Ría de Vigo, aunque pensando ya en trasladarlo a otras rías si las cosas salen bien.

"Es un alga que tiene mucha demanda en mercados internacionales y aquí en Galicia no se puede recolectar porque no hay mucha biomasa salvaje", nos explica Sergio. "Lo que vamos a hacer es cultivarla en 4 parcelas que nos han adjudicado dentro de los polígonos, al lado de las bateas", cuenta.

¿Y de qué manera se forma este huerto marino?, nos preguntamos. "Son cuerdas pero horizontales, en vez de verticales como las del mejillón. Ahí ponemos la semilla y la vamos controlando", relata el gerente de HQ Seaweed.

Un huerto marino que cuidarán duran 6 meses

Durante los 6 meses aproximadamente que tarda en alcanzar el tamaño adecuado, hay que cuidarla. "Tenemos que vigilarla, controlar que los temporales no le afecten, o que una embarcación no cause daños, hay que estar atentos", explica. Eso sí, tratamiento ninguno, sin químicos, todo natural. La primera cosecha será de 18 toneladas.

Esta empresa lleva desde 2016 recogiendo algas como wakame, espagueti de mar, kombu y codium en las cosas gallegas y son distribuidores a nivel mundial de algas comestibles en diferentes formatos y preparaciones. Los 18.000 kilos que prevén extraer con este proyecto se dirigirán a Europa donde, explica Sergio García: "se consumen muchas más algas que en España". Quién sabe, quizá pronto.

