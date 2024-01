Los agricultores dejan en el suelo miles de limones sin recolectar: "No sale a cuenta venderlos, perdemos mucho dinero"

El campo de Damián se tiñe de amarillo, hay centenares de limones que cubren sus tierras. Arrancados del árbol, reposan en el suelo porque este año no llegarán al mercado: "Se importa demasiado limón de otros países, así que tenemos que tirarlos al suelo para que los limones trabajen para el año que viene, es una ruina".

Su padre, Joaquín, denuncia que la situación la sufren la mayoría de compañeros de oficio en Alicante y Murcia: "Tenemos que ir con pies de plomo. De otros países viene todo envenenado y no pasa nada, mientras que nosotros cumplimos con unas medidas muy estrictas".

Y no sólo critican la competencia desleal con la que dicen tienen que lidiar, sino también con unos precios desorbitados: "Producirlo cuesta alrededor de 30 o 35 centímetros el kilo, a nosotros nos lo pagan a 15 céntimos y el cliente luego lo compra a 2 euros. Así es imposible no da ni para cubrir gastos", explica Joaquín, mientras su amigo Alberto se una a la conversación: "Esto es más que un desastre, después de tanto sacrificio lo voy a tener que dejar. No hay quién compre limones". Ambos apelan al sentido común: "Si no se traen de fuera, podría ser una solución".

J. Marcos cree que la mitad de estos cítricos se quedarán esta temporada sin recolectar. Y todo ello en un año en el que se ha producido 1.200.000 toneladas de limones.