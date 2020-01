Acuerdo para subir el Salario Mínimo a 950 euros

La negociación entre Gobierno, sindicatos y empresarios se ha iniciado con una reunión en el ministerio con nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, los líderes de los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, y con los de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva. El primer asunto sobre la mesa ha sido la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y también se podía iniciar la discusión de la derogación de parte de la reforma laboral.

El SMI subió a 900 euros al mes en 2019, un 22,3%. Durante las negociaciones para el pacto de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos fijaron el objetivo de alcanzar durante la legislatura el 60% del salario medio en España. Sin embargo, no se aclaró cuánto iba a subir el SMI en el primer año de la legislatura. Tras un par de horas de reunión han acordado subirlo a 950 euros. Los sindicatos esperan que el año que viene se llegue a los 1.000 euros, la cantidad que quería ya Podemos. Para ellos, la subida del SMI no desincentiva la creación de empleo, no incrementa el paro y la economía sumergida. Y aspiran a que los salarios mínimos que se fijen en los convenios sean más altos que este SMI.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, avisó antes de la reunión de que la subida del salario mínimo interprofesinal (SMI) para 2020 debe ser superior al acuerdo de negociación colectiva que firmaron con la patronal y que contemplaba un incremento anual de los salarios del 2 %, más un punto adicional según la productividad y facturación de la empresa o sector.

Se supone que puede afectar a más de dos millones de trabajadores, si se incluyen los del régimen general y los de diferentes sectores particulares, servicios en el hogar, agrícolas o a tiempo parcial.

Reforma laboral

El ministerio tiene ya preparado el primer cambio en la reforma laboral, el correspondiente al despido por absentismo por bajas de enfermedad. Solo faltan los informes preceptivos previos a llevarlo al Consejo de Ministros. Más adelante llegarán los otros cambios que quiere hacer el Gobierno: el que manden los convenios de sector en vez de los de empresa y que se mantengan en vigor hasta la firma del siguiente. La ministra, que no ha querido entrar en si se deroga la reforma laboral o solo parte: "Técnicamente es una derogación, si a alguien le gusta desmontaje, pues vale". Dice que van a"cumplir lo firmado, el texto acordado" entre PSOE y Podemos. Y ha añadido que lo quiere hacer con acuerdo de las partes sociales.