Los 3 motivos por los que la vivienda no baja de precio

El precio de la vivienda va a seguir subiendo. Así lo indica el Banco de España en su análisis sobre 'El desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda y su relación con los precios'.

El organismo advierte que el "actual episodio inflacionista y el consiguiente endurecimiento de la política monetaria y, por ende, de las condiciones de financiación" afectan "negativamente al dinamismo del mercado de la vivienda".

¿Por qué se encarece la vivienda?

La pregunta que se hacen muchos es ¿por qué si se están comprando menos casas el precio no baja a ese mismo ritmo? Según la institución hay tres motivos para que los precios "muestren cierta resistencia a la baja".

El primero es que existen pocas viviendas y no hay terrenos suficientes donde construir. A esto se suma que los materialesde construcciónson más caros. "De hecho, hasta el momento no se ha producido una traslación plena del alza de los costes de construcción, en particular de los materiales, a los precios de la vivienda, al tiempo que estos costes apenas han descendido, como los costes de sus inputs energéticos", matiza el Banco de España.

La tercera razón de la subida de precios tiene que ver con la demanda, que en los últimos meses se ha disparado porque muchos extranjeros están comprando y también por el teletrabajo.

En este sentido el organismo precisa que el perfil de comprador está cambiando. Ahora, el colectivo joven, con edades entre 16 y 29 años, presenta el porcentaje de tenencia de vivienda en propiedad más bajo, de un 30,7% en 2022. "Así como el que ha acusado un mayor descenso desde 2007, entonces se situaba en el 58,1%".

No obstante, este grupo etario "se ha incrementado moderadamente tras la pandemia", lo que "podría estar relacionado con el aumento de las herencias y donaciones a favor de este colectivo" a raíz de la pandemia de la Covid-19.

Desajuste entre la compra y venta

El Banco de España también subraya que debido a la pandemia se ha producido una mayor tensión entre la oferta y la demanda. "Cuando se comparan entre sí los años 2022 y 2019, se observa un aumento de la escasez relativa de la oferta en todas las comunidades autónomas", especialmente "pronunciado en las capitales de las áreas metropolitanas".

Ante estos datos, el supervisor recomienda al Gobierno agilizar la gestión del suelo urbanizable para conseguir abaratar la vivienda y para que responder con más rapidez "a las necesidades existentes".