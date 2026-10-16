Nuevo prefijo antispam: Las llamadas comerciales empezarán por 400

Así estamos continuamente, bloqueando llamadas de números desconocidos. Pues sepan que a partir de ahora cuando reciban llamadas comerciales, esas que nos intentan vender o promocionar algo, las podrán identificar, porque van a empezar con el prefijo 400. Todas las compañías están obligadas.

A partir de mañana entra en vigor una nueva medida del Gobierno que obliga a las empresas a utilizar números de nueve dígitos que comiencen por el prefijo 400 para realizar llamadas comerciales. El objetivo es acabar con las molestias del spam telefónico y facilitar que los ciudadanos sepan quién les llama antes de descolgar.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, desarrolla la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en diciembre de 2025.

¿Qué ocurre si una empresa llama desde otro número?

Las compañías telefónicas podrán bloquear las llamadas comerciales realizadas desde numeraciones no autorizadas. Para ello, analizarán determinados patrones, como un volumen inusualmente elevado de llamadas, además de otros criterios autorizados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

Otra novedad importante es que los números que comiencen por 400 serán unidireccionales. Es decir, podremos recibir llamadas, pero no devolverlas. Con ello se pretende evitar posibles prácticas fraudulentas relacionadas con la devolución de llamadas a números desconocidos.

¿Y si me siguen llamando?

Si seguimos recibiendo llamadas publicitarias desde otros números, podremos presentar una reclamación ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

¿Qué pasa con las llamadas de atención al cliente?

No deben confundirse con las comerciales. Las empresas podrán seguir utilizando números geográficos, numeraciones cortas específicas y los teléfonos gratuitos 800 y 900 para atender consultas o gestionar contratos.

Además, no podrán aprovechar estas conversaciones para realizar ofertas comerciales, salvo determinadas excepciones relacionadas con la resolución de una incidencia y que supongan una mejora para el cliente. Más de 400 millones de llamadas fraudulentas bloqueadas. La medida se suma al plan contra las estafas telefónicas y por SMS, puesto en marcha en marzo de 2025.

Según el Gobierno, ya se han bloqueado más de 400 millones de llamadas fraudulentas y cerca de 32 millones de SMS. A ello se añade el registro de identificadores de remitentes de mensajes, en funcionamiento desde septiembre, que ha permitido bloquear otros seis millones de mensajes que utilizaban identificadores no registrados o suplantados.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca reforzar la protección de los consumidores frente a las llamadas comerciales no autorizadas y los intentos de fraude telefónico.