Indignación en el mundo del golf con las 'caddies' desnudas: "Las mujeres que se prestan a eso son unas desgraciadas"

Antena 3 Deportes ha pisado la hierba y ha hablado con algunas mujeres: "Me parece una guarrada, las mujeres que se prestan a ese tema me parecen unas desgraciadas".

No solo las mujeres sienten esa repulsa, sino también los hombres: "Todo esto no tiene sentido, no lo entiendo", afirma un aficionado al golf.

Muchos piensan que con esta iniciativa no se beneficia el deporte y la tildan de machista. Algunos definen ese evento como "una fiesta pornográfica".

"La cosificación de la mujer es algo que no solo atañe a nuestro país, sino a muchos países de nuestro entorno", cuenta Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género.

También te puede interesar...

Polémica machista en Galicia por la diferencia en los premios en dos torneos de fútbol: 1.000 euros para ellos y 350 para ellas

Polémica foto machista del Spartak de Moscú para comunicar que su jugadora está lesionada