La boxeadora que desafía al régimen cubano ante el veto a las peleas de mujeres: "Espero poder representar a mi país"

Cuba es una de las cunas de los mejores boxeadores del mundo. Y es que este deporte ha deparado a la isla 37 títulos olímpicos y 76 mundiales.

Pero este éxito está acompañado de una contradicción. Y es que las mujeres no pueden competir de forma oficial.

Idamelys Moreno cono ce muy bien esa realidad. Comenzó a boxear hace algún tiempo y sueña con que cambie la legislación.

"Soy boxeadora, estudio deporte en la Universidad. Me encanta el boxeo, siempre me gustaron los deportes de contacto. Hasta ahora es un hobby, pero con perspectivas más altas. Espero poder representar a mi país", indica Moreno.

"Los hombres al principio nos vieron como algo extraño porque en Cuba no hay mujeres que boxeen. Y la gente piensa 'son mujeres y van a boxear, son poco femeninas'", cuenta Moreno.

"Pero después nos acogieron muy bien y nos han ayudado muchísimo", relata la boxeadora.

"Me falta mucho, no he peleado aún. Subirse al ring y pelear te da mucha experiencia. Quizás si me dan la oprtunidad lo logre y lo haga bien. Pero debo tener la oportunidad y, de momento, el boxeo femenino no se ha aprobado en Cuba", explica Moreno.

