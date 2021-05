Tòfol Castanyer, el ultrarunner que estuvo a punto de morir em 2012 por hipotermia: "Empezó a bajar la temperatura de una manera brutal"

Tras la terrible tragedia acontecida en un ultramaratón en China, el ultrarunner Tòfol Castanyer ha recordado que él vivió algo muy parecido hace 9 años. Afortunadamente él sí puede contarlo.

"Empezó a bajar la temperatura de una manera brutal. Mucha lluvia, granizo, viento... Mi ayuda fue meterme suero caliente. Cuando vieron que mi cuerpo estaba a 32ºC me pusieron la pastilla debajo de la lenga. No sé si estuve a punto de morir, pero llegue a unos límites haciendo mi deporte que nunca me hubiera gustado llegar", relata Tòfol Castanyer a Antena 3 Deportes.

"Aunque normalmente nunca pasa, en la Naturaleza puede pasar. Aprendí muchísimo"

700 corredores abandonaron y una corredora, Teresa Farriol, perdió la vida. Desde entonces muchas carreras ultra obligan a llevar ropa de abrigo. La montaña siempre puede ser traicionera.

"Aunque normalmente nunca pasa, en la Naturaleza puede pasar. Aprendí muchísimo", reconoce Tòfol Castanyer sobre esa experiencia extrema.

Muy afectado por la noticia del ultramaratón en China, otro ilustre de la montaña, Chema Martínez, ha asegurado que esto debe servir de ejemplo para que no se repita algo así en el futuro.

"Que esto que ha ocurrido sirva para que no vuelva a ocurrir. Si la organización se ve en la obligación de suspender la competición, pues se suspende. Nunca, bajo ningún concepto, puede estar en riesgo la salud de los participanetes", denuncia Chema Martínez.