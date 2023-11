¿La toca o no? La polémica 'bola de Schrödinger' de Stupa en el Mexico Padel Open

Sucedió en la semifinal entre Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno contra Leo Augsburger y Tino Libaak. Los Superpibes hacían frente a los pibes por un puesto en la finalísima del Mexico Open del World Padel Tour cuando Stupa atacó una bola en la red que pudo tocar... o no. Aquí está la imagen para que juzguen ustedes mismos.

El caso es que Libaak siguió jugando y los pibes perdieron el punto. En ese momento, Augsburger se encendió con el árbitro: "¡La pido! ¿Cómo la pasó? ¡Pero si él no cantó nada!". Stupa, que había instado a Leo a pedirla, en ningún momento dijo no haberla tocado... una pillería que les hizo llevarse el punto gracias a su 'bola de Schrödinger', como la ha bautizado 'Out Of Context Padel'.

Caen en la final ante Tapia-Coello

No obstante, en la siguiente jugada Stupa purgaría sus pecados, pasando de villano a héroe ipso facto; su compañero Di Nenno regalaría el punto al resto. A la postre, Leo y Tino se llevarían un partidazo en tres sets para colarse en la final del Juan de la Barrera de Ciudad México; una final que perdieron ante los números 1 Tapia y Coello.