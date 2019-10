Bernabé Zapata Miralles ha sufrido una de las descalificaciones más surrealista en la historia del tenis. El español perdía 2-6 y 1-4 al enfrentarse el canadiense Steven Diez cuando el juez de silla le dio un aviso.

"Bernabé, necesitas cambiar tus pantalones, tienes un agujero, no puedes jugar así", le dijo el juez. Zapata contestó así: "No tengo otro... llama al supervisor, por favor". Sin embargo, el juez de silla le insistió: "¿No hay nadie que te pueda prestar un pantalón? Si no puedes cambiarte, no puedes seguir jugando".

Finalmente, Bernabé Zapata perdió su partido por incumplir el código de vestimenta del tenis.