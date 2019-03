Saúl sufre un esguince del tobillo izquierdo tras el partido ante Croacia

Saúl Ñíguez, centrocampista del Atlético de Madrid, ha causado baja por lesión en la selección nacional sub 21 y no jugará el partido amistoso contra Noruega en Murcia. Según informa la página de los equipos nacionales, el parte médico oficial del doctor Jorge Guillén Montenegro, responsable en la presente concentración de la selección junto con el doctor Lorenzo García, sufre un esguince en su tobillo izquierdo producido durante el encuentro frente a Croacia.

El jugador ha sido tratado con crioterapia y AINES (antiinflamatorios no esteroideos) y se ha optado porque es mejor que no viaje este domingo con sus compañeros a Murcia. La selección sub 21, que perdió ante Croacia (0-3) en Burgos en partido de clasificación para el Europeo, se reduce a 18 jugadores, ya que también fue baja el portero Kepa Arrizabalaga, con permiso para reintegrarse a la disciplina del Valladolid.

Malas noticias para el Atlético, que tiene en la enfermería a Savic, Godín y Giménez, y que tendrá también a Lucas Hernández, con una fractura vertebral.