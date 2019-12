Roberto Bautista en 'El Hormiguero': "Por suerte o por desgracia pude vivir los últimos minutos de mi padre y despedirme de él"

Más información Roberto Bautista juega la final de la Copa Davis ante Aliassime tres días después de la muerte de su padre

Cuatro días después de casarse y once después de proclamarse campeón de la Copa Davis con España, Roberto Bautista ha acudido a 'El Hormiguero'. El deportista valenciano ha narrado cómo vivió la noticia de la muerte de su padre en pleno torneo y su desplazamiento a Castellón para poder pasar los últimos instantes de vida con él y despedirse.

"No me querían decir nada en el torneo. Prefirieron esquivar el tema hasta después del partido. Esa misma noche me dijeron que mi padre estaba en una situación en la que trabajaban con él en la unidad hospitalaria a distancia. Me dijeron que tenía que tomar yo la decisión, si aguantaban a mi padre en la situación que estaba o si iba a casa me daría tiempo a despedirme de él", ha explicado Bautista.

El tenista ha asegurado que durmió muy mal y que no quería que se hiciera pública la noticia para no desviar la atención del torneo. "El capitán decidió hacerlo público porque no sabía que decir. A partir de ahí empecé a recibir mensajes de apoyo", ha señalado. Bautista ha hablado también sobre qué fue lo que le impulsó a volver a la competición el domingo, tan solo dos días después del fallecimiento de su padre.

"Después de fallecer mi padre, el sábado por la mañana le dimos tierra y a partir de ahí después de ver la eliminatoria de España contra Argentina el chip me cambió. Vi la pasión de la Copa Davis, el apoyo del público y el esfuerzo de mis compañeros y llamé a mi entrenador para decirle que íbamos todos a Madrid", ha confesado el tenista.

Roberto Bautista ha hablado también sobre Rafa Nadal y la importancia de su figura en el torneo. "Tener a Rafa en el equipo es muy positivo. Transmite un afán de superación, ganas de ganar, competitividad, una chispa, algo especial que nos empuja a todos y nos lleva en volandas y nos conecta con la energía que tiene", ha asegurado.

Además, ha relatado cómo vivió su partido del domingo, explicando que según iba pasando el partido se encontraba cada vez mejor. "Es de los partidos de tu carrera que los sientes, da igual lo que pase. Al final sabes que ese día puedes con todo y da igual lo que te pongan delante", narraba a Pablo Motos.

Sobre su pareja, su mujer desde el pasado sábado, ha agradecido su apoyo en los momentos más difíciles y ha confesado que pronto irán a por un hijo o una hija.