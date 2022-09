Rafa Nadal resucita a tiempo ante Fognini en el US Open

Tras perder 2-6 el primer set y entregar tres veces consecutivas su saque en el segundo parcial, Rafa Nadal reaccionó a tiempo y con una nueva prueba de superación remontó para ganar ante el italiano Fabio Fognini y meterse en la tercera ronda del US Open.

El tenista español, ganador de 22 Grand Slam y cuatro veces campeón en Flushing Meadows, venció a Fognini por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 en dos horas y 42 minutos para citarse en la próxima ronda con el francés Richard Gasquet, el jugador contra el que tiene el mejor balance de su carrera (17-0).

Seguirá peleando por su quinta corona en Nueva York, algo que le permitiría igualar las marcas de Jimmy Connors, Roger Federer y Pete Sampras.

Clasificado para las Finales ATP

Para Nadal fue la victoria número 22 en superficie rápida este año, con tan solo dos derrotas, una en la final de Indian Wells y otra en Cincinnati. Con la de este jueves se ha ganado el billete para las Finales ATP de Turín, que se jugarán del 13 al 20 de noviembre y a las que regresará tras su ausencia en 2021.

Se golpeó la nariz con la raqueta

El cuarto set ante Fognini tuvo que pararse durante algunos minutos tras sufrir Nadal un fuerte golpe en la nariz con su raqueta.

En el intento de conectar un revés, Rafa golpeó con su raqueta al suelo y esta rebotó hasta impactar con violencia en la nariz, lo que le provocó un corte que le obligó a pedir un tiempo muerto médico para parar la hemorragia y recuperar lucidez.

"Al principio pensé que me había roto la nariz, hacía mucho daño. Parece que no está rota, aunque no estoy seguro. Se está hinchando, pero es solo un golpe", afirmó Nadal en la rueda de prensa posterior al encuentro.