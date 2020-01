Rafa Nadal doblega a un exigente Delbonis para meterse en tercera ronda del Open de Australia

Rafa Nadal sigue adelante en el Abierto de Australia de tenis tras conseguir el triunfo ante el argentino Federico Delbonis en tres sets (6-3, 7-6 y 6-1). El balear se vio obligado a ganar el segundo set en el tie-break. El siguiente rival de Nadal será Pablo Carreño, dejando un duelo entre españoles antes de los octavos de final del torneo australiano.

"Ha sido una gran victoria. He tenido muchas bolas de break que no he podido cerrar pero muy contento de que al final haya podido acabar así", dijo al término del partido.

Nadal empezó el partido sin buscar grandes tiros, estrategia que le sirvió para apuntarse un 6-3 inicial. Durante la segunda manga el primer clasificado mundial continuó sin poder cerrar las pelotas de rotura y su rival logró mantenerse a flote hasta un desempate que acabó llevándose el español por 7-6.

Tras el 6-1 final, el tenista manacorense confirmó su pase a la tercera ronda en la que se enfrentará a Carreño, tenista que derrotó en segunda ronda al alemán Peter Gojowcyk.