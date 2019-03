Rafa Nadal consigue el primer punto para España en la permanencia de la Davis

El tenista español Rafa Nadal no falló y sumó el primer punto para España en la eliminatoria por la permanencia en el Grupo I de la zona Europa-Africa de la Copa Davis tras derrotar este viernes en tres sets al danés Mikael Torpegaard (6-4, 6-3, 6-2).

En su vuelta a la competición por equipos tras dos años de ausencia, el manacorí no dio lugar a ninguna sorpresa y acabó sin un tenis excesivamente brillante con el número dos danés, un jugador que demostró que la Davis cambia la imagen que un ranking pueda dictaminar.

Al balear le costó ir mermando la ilusión del joven de 21 años, que mantuvo el tipo sobre todo en la primera manga, avalado por un buen saque y una agresividad que en ocasiones le llevó a cometer errores innecesarios.

Ferrer, a por el 2-0

Así, pese a que el exnúmero uno del mundo se topó con cierta resistencia, acabó imponiendo su experiencia para ganar por la vía rápida y poner por delante a los de Conchita Martínez. Ahora, será el turno de David Ferrer ante Frederik Nielsen en busca de lograr el 2-0 y poder sentenciar este sábado en el partido de dobles.

El partido comenzó más disputado de lo esperado. Torpegaard aceptó el reto que suponía poder medirse a uno de los mejores tenistas del mundo y calmó sus nervios en la pista 'indoor' de Odense para no perder demasiado pronto la estela de un Nadal, firme, pero al que le costó controlar cuando el danés servía.

De hecho, el tenista local salvó con solvencia las opciones de 'break' que tuvo a su favor el español que, por su parte, sacó adelante sus saques sin problemas hasta que tuvo un momento de despiste, ya habitual esta campaña, en el noveno juego.

Torpegaard tuvo opciones de dar la sorpresa

Ahí, Torpegaard gozó de tres opciones para hacer la rotura y tener saque para ganar la manga, pero no las aprovechó y Nadal no perdonó su primer momento de nerviosismo con su servicio para sentenciar a su favor el primer parcial por 6-4.

El resultado fue cambiando el devenir del partido, que comenzó a ser más favorable para el tenista manacorí. Un 'break' en el cuarto juego le dio ventaja y parecía que podría ser el momento de dominar, pero el danés aún supo aprovechar otra duda del balear y en esta ocasión sí arrebatarle el saque y recuperar el perdido.

No le duró demasiado la alegría a Torpegaard. Un mal siguiente juego le condenó a un 0-40, que Nadal no le dejó ni por asomo que lo levantase. Esa segunda rotura ya no la desperdició el español para asegurarse el set.

En el tercero, el tenista danés hincó la rodilla. El séptimo jugador del mundo le rompió su primer servicio y con otro 'break' en el quinto juego le puso una barrera casi insuperable (5-1). Torpegaard no se quiso despedir de su público sin plantar algo más de batalla y logró un juego más y un 15-40 con su rival, nuevamente dubitativo en un cierre de partido, al servicio. El balear remontó y terminó con el suspense para poner el 1-0.