Rafa Nadal analiza la situación del tenis español: "Dejaremos de tener tantos éxitos en unos años"

El tenista español Rafael Nadal (2) explicó después de vencer al australiano Alex De Miñaur (27) en tercera ronda, que en España nos hemos saltado algunas generaciones de forma sucesiva, por lo que "dejaremos de tener tantos éxitos en unos años".

"Es verdad que somos el país que más tenistas tuvo en tercera ronda pero no es menos cierto que ninguno de nosotros es realmente joven", recordó Nadal, quien consiguió su victoria número 250 en campeonato Gran Slam.

El balear explicó que "es lógico" que la gente deje de valorar los logros de los tenistas españoles porque después de vivir "una época tan buena", estas consecuciones dejan de ser noticia.

"Hace 25 años cuando un español alcanzaba los cuartos de final en un Grand Slam era una gran noticia, pero hoy en día no sucede por las tantas veces que lo hemos conseguido", apuntó el mallorquín después de eliminar al tercer jugador local en esta edición del Abierto de Australia.

El ex número uno indicó que en un tiempo los aficionados de este deporte valorarán todo lo conseguido durante esta época dorada para el tenis nacional y señaló que tan sólo tenemos a Jaume Munar como joven revelación dentro de los primeros cien clasificados de la lista ATP.

"Está Jaume y ya está, si no me equivoco, porque el siguiente en cuanto a jugadores jóvenes sería Pablo. Hay una serie de generaciones que no han existido", concluyó Nadal, quien buscará en Melbourne la corona que le convertiría en el primer jugador 'Era Open' en contar con cada uno de los ‘major’ por partida doble.