El provocador cartel de Gerard Piqué para promocionar la Copa Davis en Madrid

La Copa Davis de Gerard Piqué ya calienta motores en Madrid con un anuncio gigante para recordar su regreso el próximo mes de noviembre. Hay varios anuncios en la capital, pero uno ha llamado mucho la atención: la lona desplegada en plena Gran Vía, en el centro de Madrid, con un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie.

"En Madrid somos de derecha y de revés", dice el cartel, que anuncia el regreso de la Copa Davis en clave de humor y coincidiendo con el triunfo Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

"Are you in? (¿Estás dentro?)", es el leitmotiv principal de la vuelta de la Copa Davis a Madrid, una de las ciudades en la que se jugará el torneo junto a Innsbruck y Turín. Concretamente, el torneo se disputará desde el 25 de noviembre hasta el 5 de noviembre, todo ello en el Madrid Arena.

Lo cierto es que este tipo de mensajes con 'picante' están de moda en la capital. Ya en diciembre la candidatura de Joan Laporta anunciaba el retorno del ahora presidente del Barcelona en los alrededores del Bernabéu con el texto "Ganas de volver a veros". En abril fue Sergio Ramos hacía lo propio con la promoción de su documental de Amazon, esta vez en Barcelona: "Ganas de que me volváis a ver".