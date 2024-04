Novak Djokovic: "Espero jugar contra Nadal al menos otra vez"

Novak Djokovic fue coronado anoche en Madrid en la gala de los Premios Laureus como le mejor deportista de 2023, una año en el que el de Belgrado logró conquistar tres de los cuatro grand slam (Open de Australia, Roland Garros y US Open) y su séptimo título de maestro. En la gala estuvo presenta Rafa Nadal y el serbio tuvo unas bonitas palabras con el manacorí.

"Todo mi respeto para Rafa, es una buena persona y una leyenda de nuestro deporte. Mi rival más importante en todo este tiempo. Al inicio de la temporada le dije que ojalá podamos verle en uno o dos torneos y espero jugar contra él al menos otra vez", indicó el ganador de 24 grand slam.

"En estos momentos no puedo dar una predicción para el futuro pero es increíble todo lo que ha conseguido hacer en su carrera como deportista. También con su mujer y familia. Ha inspirado a muchos jóvenes en España pero también por el mundo. Todo mi respeto", apunto Djokovic.

"Me estoy planteando si debería o no tener entrenador"

El serbio, que ha renunciado a jugar en el Mutua Madrid Open, admitió que aún sigue en la "fase" de plantearse si debe "tener entrenador o no" tras su ruptura con Goran Ivanisevic.

"Me estoy planteando si debería o no tener entrenador. Me estoy planteando distintas cosas. He estado con Nenad Zimonjic y ya tomaré la decisión en los próximas semanas o meses. He jugado al tenis profesional durante más de veinte años y he tenido distintos equipos y entrenadores. No creo que no necesite entrenador ni un fisio porque al final un equipo es lo que crea la formula del éxito. Es lo que te hace ser mejor pero estoy en una fase de mi carrera de plantearme si quizá no tener entrenador puede ser una opción", confesó Djokovic.

El tenista serbio recogió el Premio Laureus al mejor deportista de 2023, tras imponerse en la votación de la Academia Laureus a los futbolistas Lionel Messi, de Argentina, y Erling Haaland, de Noruega, al pertiguista sueco Mondo Duplantis, al atleta estadounidense Noah Lyles y al piloto neerlandés Max Verstappen.

"Es un honor ganar este premio tan prestigioso por quinta vez. Estos premios se crearon hace veinticinco años con la premisa de que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo, algo que es muy inspirador para mi", admitió Djokovic.

Se trata del quinto Laures a mejor deportista ganado por Djokovic, quien ya ganó el galardón en 2012, 2015, 2016 y 2019.

