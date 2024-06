Nadal, sobre el dobles con Alcaraz en París: "Hace mucho que no juego doble, pero Carlos está..."

Rafa Nadal no volverá a las pistas hasta el próximo 15 de julio, día en el que arranca el EFG Swiss Open Gstaad, un ATP 250 sobre tierra batida que le servirá como rodaje para la cita olímpica. El ganador de 22 grand slam ha decidido no participar en la gira de hierba y no acudir a Wimbledon ante el riesgo de una lesión por el cambio de superficie.

"Creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que echará de menos jugar Wimbledon este año", señaló Nadal este jueves.

La hoja de ruta del balear pasa ahora por los Juegos Olímpicos de París, cuya competición de tenis se celebrará del 27 de julio al 4 de agosto. En la capital francesa jugará el cuadro individual y el doble, formando pareja con Carlos Alcaraz, flamante ganador de Roland Garros.

"Hace mucho que no juego dobles, pero Carlos está en un momento fantástico después de ganar en París. Yo voy a intentar llegar lo suficientemente bien preparado para ser una buena pareja para él", apuntó Nadal en la inauguración de un hotel en en Tossa de Mar (Girona).

Nadal ha admitido que para él se trata de una "última oportunidad" de colgarse una medalla olímpica y confía en que "todo siga por el buen camino de estas últimas semanas" tras su eliminación en Roland Garros, porque, a pesar del resultado, asegura que acabó con "buenas sensaciones generales".

