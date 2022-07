El mejor equipo de la historia del tenis: Djokovic se une a Nadal, Federer y Murray en la Laver Cup

No ha habido ni habrá un equipo mejor que el que formarán del 23 al 25 de septiembre 4 de los mejores tenistas de la historia del tenis: Nadal, Djokovic, Federer y Murray jugarán juntos en la Laver Cup. Vaya cuarteto, pura historia del deporte.

El 'Big Four' formará el temible Team Europa en una competición que vio la luz en 2017 y que enfrenta a los mejores jugadores de Europa contra los del resto del mundo, no siempre participan los mejores colocados en el ranking, como todo torneo, tiene su marketing y el objetivo es que los aficionados al tenis sigan la competición. Murray es ahora mismo el 50 de la ATP, tiene a muchos europeos por delante, pero claro, Andy es Andy. Y Roger, por su parte, no tiene ni ranking, pero no hace falta mencionar porque tiene que estar...

El torneo ha hecho oficial hoy la presencia de Novak Djokovic, que jugará junto a sus tres máximos rivales: Nadal, Federer y Murray. Entre estos cuatro monstruos han dominado con puño de hierro el circuito durante los últimos 20 años, suman la espectacular cifra de 66 Grand Slams ganados de los últimos 76 disputados, solo Del Potro, Wawrinka, Cilic, Thiem y Medvedev pudieron pescar en aguas revueltas.

"Estoy muy ilusionado por unirme al equipo de Europa, unirme a Rafa, Roger y Andy, tres de mis grandes rivales, será un momento verdaderamente único en la historia de nuestro deporte", dijo Djokovic tras confirmarse su presencia en la Laver Cup, que se disputará en Londres.

El 'Big Four', el mejor equipo de la historia del tenis

El capitán del equipo tampoco se queda atrás, es la leyenda sueca del tenis, Bjorn Borg, habitual entrenador del Team Europa: "Nunca habría imaginado que estos cuatro iconos del deporte estuvieran juntos en el mismo equipo. Sé que ellos apreciarán el significado de ese momento. Cada año nuestro objetivo es ganar. Con Rafa, Roger, Andy y Novak en el equipo tendremos nuestras oportunidades", aseguró.

Borg: "Nunca había imaginado a estos cuatro iconos juntos en un equipo"

Europa buscará el quinto título en seis ediciones. Con este equipo de ensueño es prácticamente imposible que se le escape. El mundo del tenis sonríe, ver juntos a los 3 mejores tenistas de la historia y a uno de los mejores de siempre (Murray) no se ve todos los días, es más, seguramente será la primera y la última vez que ocurra.

Recordad que las parejas de dobles podrían estar formadas por Nadal - Djokovic, Nadal - Federer, Djokovic - Federer, da igual, la combinación es de ensueño. Será precioso.