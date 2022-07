Así disfrutan Djokovic y Nadal de sus vacaciones: el serbio cantando 'Sting' y Rafa dándolo todo con Maluma

Son los dos mejores tenistas de la historia, con permiso de Roger Federer, y ahora les toca descansar, tomarse unas merecidas vacaciones antes de afrontar la última parte de la temporada. Djokovic, al no estar vacunado, no podrá jugar ningún torneo en Estados Unidos a no ser que el gobierno norteamericano cambie las reglas, por lo que se perdería dos Masters 1.000 y el US Open.

Rafa Nadal sí podrá competir en Estados Unidos, eso sí, después de recuperarse de su lesión en el abdomen que le obligó a retirarse de Wimbledon antes de la semifinal contra Nick Kyrgios. El tiempo de baja es de unas 2-3 semanas pero el balear ha aprovechado para disfrutar de unos días de vacaciones.

Además de pasar tiempo en su famoso yate, ha acudido a un concierto de Maluma y varios vídeos de los allí presentes captaron a Rafa moviendo el esqueleto como nunca se le había visto, Rafa es bastante cuidadoso con su vida privada pero en la discoteca es difícil pasar desapercibido. Hace días se publicó un vídeo bailando un tema de Maluma y hace horas ha salido otro a la luz donde aparece el ganador de 22 grandes moviéndose al ritmo de 'Hawai', y no lo hace nada mal.

Djokovic cantando 'Englishman in New York'

Por otra parte, su rival en pista, el serbio Novak Djokovic también se lo está pasando en grande, ganó hace una semana su 7º Wimbledon y el 21º Grand Slam de su carrera, a uno de Nadal, por lo que había motivos de celebración.

Novak acudió tras ganar el torneo a un restaurante con su mujer, familia y amigos para disfrutar de una cena por todo lo alto y algunos de sus acompañantes grabaron a Djokovic cantando un temazo de 'Sting', 'Englishman In New York' se llama la canción, un clásico de los finales de los 80.

Novak y Rafa también saben pasárselo bien, y no todo es competir, el futuro de Rafa deportivamente hablando está bastante claro, recuperarse de su lesión y jugar el Masters 1.000 de Canadá como preparación antes del US Open. En cambio, los próximos meses de Djokovic son una incógnita, todo depende de si Estados Unidos cambiará las normas de entrada al país, algo que no se espera que ocurra, para que entonces Novak pueda competir en los próximos torneos.