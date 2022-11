Mats Wilander vaticina los años de carrera que le pueden quedar a Rafa Nadal

¿Cuántos años de carrera le pueden quedar a Rafa Nadal? Esa es la pregunta que se hacen todos los seguidores del balear, uno de los mejores tenistas de la historia. El extenista y actual comentarista de Eurosport, Mats Wilander, ganador de 7 Grand Slams, ha hecho su predicción personal sobre lo que le puede quedar a Nadal en el tenis profesional.

Su mejor inicio de año... y ¿su peor final?

El español tiene ahora 36 años y su 2022, ya finalizado, ha sido lo más parecido a una montaña rusa, realizó el mejor arranque de su carrera, con 20 victorias consecutivas, 3 títulos (Melbourne, Abierto de Australia y Acapulco) pero tras Indian Wells, donde llegó a la final y cayó ante Fritz mermado por una lesión, estuvo parado varias semanas y no llegó preparado a la gira de tierra batida. Por primera vez en su carrera no ganó ni un solo torneo en arcilla antes de Roland Garros, sin embargo, en el torneo francés, volvió a imponerse a todos sus rivales para levantar su 14º Copa de Mosqueteros y su 22º Grand Slams.

"Creo que después de ganar tu último Grand Slam, aún te quedan tres o cuatro años en el tenis, especialmente si te mantienes entre los cocho mejores del mundo. Si has ganado el Open de Australia y Roland Garros en 2022, diría que a Nadal le quedan aún tres o cuatro años más. No me importa que Nadal cumpla 40 años en cuatro años porque pensará en su mente 'Oigan, he hecho esto desde que tengo 17-18 años'", ha explicado Wilander en Eurosport.

"Creo que a Nadal le quedan 3 o 4 años más, no importa que llegue a tener 40"

A mitad de año, en Wimbledon, se vio obligado a retirarse del torneo en semifinales por una rotura abdominal, desde ahí la temporada fue de mal en peor, reapareció meses después en Canadá y cayó en primera ronda ante Coric, en octavos ante Tiafoe en el US Open, en 1º ronda del Masters 1.000 de París ante Paul y no pudo pasar de grupo en las ATP Finals (derrota ante Fritz y Aliassime).

"Es más fácil que gane otro Grand Slam, mucho más fácil que estar entre los tres primeros del mundo porque Nadal no lo necesita. Puede elegir los torneos que más le convengan la semana antes del Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open para encontrar la forma. Rafa sabe lo que busca tanto emocional como físicamente, sabe lo que tiene que entrenar para intentar tener esa sensación y, si las lesiones le respetan, lo logrará. Creo que volverá a ganar", dijo el 3 veces campeón de Roland Garros.

"Para Nadal es más fácil ganar Grand Slams que estar entre los mejores del ranking"

Por otra parte, el sueco también tuvo elogios para el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, aunque piensa que este 2022 será muy importante para el murciano: "Nunca he visto nada parecido a Alcaraz. Pero creo que será muy difícil de digerir este 2022 para él, aunque Juan Carlos Ferrero saben lo que deben hacer. Carlos tiene que pasar por un proceso en el que se dirá: '¿soy realmente el número uno del mundo?' Ha tenido un año increíble, pero también están Holger Rune, Djokovic, Medvedev...".

"Nunca he visto nada parecido a Alcaraz"

Alcaraz, el jugador más inspirado en 2022: "Con esto quiero decir que pensará: '¿me estás poniendo como número uno a los 19 años?' Eso le puede generar dudas y las tendrá que resolver trabajando duro física y mentalmente y encontrar cómo necesita jugar al tenis cuando no se sienta bien. Aún así Alcaraz es el tenista más inspirador que tenemos por lo que hizo en 2022 y por la forma en que lo ha logrado".

Tanto Alcaraz como Nadal ocupan la primera y la segunda posición del ranking ATP respectivamente, entre ambos han ganado 3 de los 4 Grand Slams y ya tienen el foco puesto en 2023.