Marcelo Ríos asegura que la ATP escondió cuatro positivos de Agassi: "Lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda"

Marcelo Ríos nunca ha sido un tipo políticamente correcto y ha dado una muestra más en su última entrevista con 'La Tercera'. En dicha entrevista ha cargado contra la ATP, a la que acusa de esconder los positivos de Andre Agassi.

"Lo atraparon cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda. Yo a la ATP la encuentro la mierda más grande que existe. Todo gringos", afirma Ríos.

El extensita chileno también asegura que el Masters en su época siempre era 'indoor' para que lo ganara Sampras.

"En esa época el Masters siempre eran en indoor y cancha rápida para que lo ganara Sampras. Con Bruguera hablábamos de que el Master fuera en una superficie distinta cada año. ¿Y quiénes pringábamos? Los sudamericanos. Yo físicamente me vine abajo a los 26 años porque me fundí de tanto correr", explica Ríos.

"Yo físicamente me vine abajo a los 26 años porque me fundí de tanto correr. Yo no medía 1,90, tenía que jugar a cinco sets, rebotando en cemento tres meses. Es el único deporte que cambia de superficie cuatro veces al año. Tampoco entiendo que haya dos saques en el tenis, es absurdo. Alguien lo creó y eso es mucha ventaja para el que mide 2 meros. Karlovic para qué se va a retirar, si saca desde un edificio!", denuncia el extenista chileno.

Por último, Ríos elogió que Federer siga compitiendo a su edad y le agradeció por decir que él era uno de los mejores.

"Es un jugar tenísticamente perfecto. Que tenga la motivación de seguir ganando a esta edad… me quito el sombrero. Yo estaría en mi casa hace 10 años. Que Federer haya dicho que soy uno de los mejores es más importante que estar en el Salón de la Fama, una gringada que no me interesa. Ese es el Salón de la Fama, el Salón Federer. Que el mejor jugador de la historia diga las cosas que dijo de mí, es mucho más importante que cualquier premio que pueda haber. Con eso me doy por satisfecho de haber sido tenista", concluye Federer.