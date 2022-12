Nick Kyrgios y su surrealista excusa para jugar Roland Garros 2023: "Mi novia..."

Si hay un nombre que no deje indiferente a nadie en el mundo del tenis es el de Nick Kyrgios. El jugador australiano vuelve a estar en boca de todos después de confirmar su presencia en el Roland Garros de 2023. Sin embargo, el aussie no competirá por gusto sino por otras razones.

No juega Roland Garros desde 2017

Tiene 27 años y la mayoría de ellos dentro del top 50 del tenis mundial, ahora es el 22º de la ATP y... ¿saben cuántos partidos ha ganado en Roland Garros, uno de los 4 torneos más importantes del mundo? ¡5! Kyrgios ha ganado 5 partidos y ha perdido 5 en toda su carrera en el Grand Slam galo y lleva sin jugar desde 2017. Dos años más tarde rajó contra el torneo: "Roland Garros es una mierda comparado con Wimbledon", en 2021 tampoco incluso se superó: "Roland Garros debe ser pura y simplemente suprimido del calendario. Es la mayor jodida basura que he visto". Vaya lindezas...

Pues bien, el finalista de la pasada edición de Wimbledon jugará Roland Garros en 2023 tras 5 años sin hacerlo pero no lo hará porque haya cambiado de opinión ni porque quiera escalar en el ranking... Aquí estas las razones por las que volverá a pisar la tierra batida de París.

"Mi novia quiere conocer París y así gano algo de dinero"

"Mi novia quiere conocer París, así que voy a jugar en Roland Garros 2023. Me vendrá bien para ganar algo más de dinero, aunque hubiera preferido quedarme en casa. Sé que puedo hacer grandes resultados en tierra; he ganado a Roger, a Wawrinka, disputé una final en Estoril... Mi chica quiere conocer la ciudad así que tendré que ir este año", explicó el jugador australiano.

Ya de paso, volvió a actualizar su repertorio de críticas y menosprecios a los torneos en tierra batida: "Hay demasiados torneos sobre tierra batida en el calendario. Veo a tipos en el top-100 a los que ni siquiera conozco, no los reconocería si me los cruzo por la calle, y están ahí solamente gracias a los torneos sobre arcilla. Me parece una locura", detalló.

Su pronóstico para los ganadores de GS en 2023

"Rafa ganará Roland Garros una vez más, Djokovic levantará el título en Wimbledon y creo que en el US Open y el Open de Australia, el gran favorito será Novak y tan solo Medvedev podría hacerle sombra. A mí me encantaría ganar uno, pero siendo realistas, es complicado porque Djokovic sigue siendo muy dominante", explicó Kygios.