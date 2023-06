Kyrgios desvela que pensó en suicidarse tras caer derrotado contra Nadal

Nick Kyrgios ha revelado que "contempló genuinamente" el suicidio y pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico en Londres después de perder en Wimbledon en 2019. El australiano, de 28 años, fue eliminado por Rafa Nadal en la segunda ronda.

Kyrgios contó que usó una manga larga en el brazo derecho durante el partido para ocultar que se había autolesionado. "Estaba bebiendo, abusando de las drogas, odiaba el tipo de persona que era", ha sacado a la luz el documental Break Point, que cubre su camino a la final de 2022.

"Perdí en Wimbledon. Me desperté y mi papá estaba sentado en la cama, llorando en toda regla. Esa fue la gran llamada de atención para mí. Yo estaba como 'ok, no puedo seguir haciendo esto'. Terminé en una sala de psiquiatría en Londres para resolver mis problemas", ha relatado.

En febrero del año pasado, Kyrgios compartió en Instagram sobre su salud mental, diciendo que había tenido "pensamientos suicidas" y "luchado por levantarse de la cama" en 2019, señalando marcas en su brazo en una foto del Open de Australia.

"Realmente estaba contemplando si quería suicidarme", dice en el documental de Netflix. "Esa presión, tener esa expectativa de 'todos los ojos en ti'... no podía lidiar con eso. Odiaba el tipo de persona que era", ha explicado. Y abunda: "Perdí la relación con mi familia, alejé a todos mis amigos cercanos".

"Se notaba que me dolía. Todo mi brazo estaba cubierto de cicatrices. Es por eso que en realidad me puse la manga del brazo, para cubrirlo todo".

Derrota en la final ante Djokovic

Después de llegar a la final de Wimbledon el año pasado, donde fue derrotado por el 23 veces campeón de Grand Slam Novak Djokovic, Kyrgios sufrió una lesión en la rodilla que lo obligó a someterse a una cirugía para reparar un pequeño desgarro en el menisco lateral izquierdo en enero.

Volvió finalmente a las pistas por primera vez el martes en el ATP 250 de Stuttgart en Alemania, donde cayó ante el chino Wu Yibing en la primera ronda.