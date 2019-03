Kevin Anderson da la sorpresa y elimina a Andy Murray; Wawrinka será su rival en cuartos

El surafricano Kevin Anderson, decimoquinto cabeza de serie, dio hoy la gran sorpresa en la cuarta ronda al eliminar al británico Andy Murray, tercer favorito, al que venció por 7-6(7), 6-3, 6-7(7) y 7-6(7) y logró el pase a los cuartos de final. El partido, que duró cuatro horas y 17 minutos, el que más en lo que va de torneo, estuvo siempre igualada con la excepción del segundo set que Anderson consiguió ganar con dos breaks que le hizo a Murray.

El resto del partido, ambos tenistas mantuvieron su saque y las tres restantes mangas las definieron en la muerte súbita que favoreció dos veces a Anderson y una a Murray. En la última del cuarto set, Anderson dominó por completo al conseguir un parcial de 7-0 sin apelación por parte de Murray, que confirmó la falta de ese punto de forma extra con el que siempre se debe llegar al Abierto.

La derrota de Murray, que ganó el Abierto en el 2012, lo deja sin que pueda alcanzar las semifinales en los cuatro torneos de Grand Slam esta temporada, después de haber disputado la final del Abierto de Australia y estar entre los cuatro mejores en el de Roland Garros y Wimbledon.

Mientras que Anderson, que logró el segundo triunfo en los siete enfrentamientos que ha tenido con Murray, jugará por primera vez los cuartos de final del Abierto y de un torneo de Grand Slam como profesional. "Es algo muy especial el haber conseguido la victoria ante un rival como Murray y ser los primeros cuartos de final de uno grande que voy a disputar", declaró Anderson al concluir el partido. "Espero que mi esfuerzo no me pase factura para el duelo contra Wawrinka".

Wawrinka superó a Donald Young

El rival de Anderson será el suizo Stan Wawrinka, quinto cabeza de serie, que siguió sin mostrar su mejor nivel de juego, pero fue superior al estadounidense Donald Young, número 68 del mundo, al que venció por 6-4, 1-6, 6-3 y 6-4, en dos horas y nueve minutos que duró el partido.

El duelo entre Wawrinka y Anderson será el octavo con ventaja hasta ahora para el tenista sudafricano por 4-3, que le ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos que han mantenido, el último esta año en el torneo de Queen's que se jugó en superficie de hierba. "No me debo guiar por los últimos resultados que he tenido frente a Wawrinka, el partido del miércoles será completamente diferente", comentó Anderson. "Ahora debo pensar en descansar y recuperarme del esfuerzo que he realizado ante Murray".

La jornada femenina

Dentro de la competición femenina la jornada dejó los triunfos de la rumana Simona Halep, segunda cabeza de serie, que se impuso por 6-7 (8), 7-5 y 6-2 a la alemana Sabine Lisicki, número 24 del mundo. Su rival en los cuartos de final será la Bielorrusa Victoria Azarenka, la número 20 de mundo, que ganó por 6-4 y 6-4 a la estadounidense Varvara Lepchenko.

Mientras que en la otra llave quedaron clasificadas para los cuartos la veterana italiana Flavia Pennetta, de 33 años, vigésimo sexta cabeza de serie, que ganó 6-4 y 6-4 a la excampeona del Abierto, la australiana Samantha Stosur, número 22 del mundo.

La rival de Pennetta en los cuartos será la checa Petra Kvitova, quinta cabeza de serie, que ganó por 7-5 y 6-3 a la británica Johanna Konta, la número 97 del mundo, verdugo de la española Gabine Muguruza, novena favorita, a la que eliminó en la segunda ronda.