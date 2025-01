Jannik Sinner sofoca a un volcánico Ben Shelton y se cita con Zverev en la final del Open de Australia

A un paso de su tercer grand slam y de defender su corona en el Open de Australia. Jannik Sinner sometió este viernes a un gran Ben Shelton (7-6, 6-2 y 6-2) y el domingo se medirá al alemán Alexander Zverev, que unas horas antes se había convertido en el primer finalista del 'major' oceánico tras la retirada de Novak Djokovic. El italiano y número del mundo acumula un intimidante 13-0 en Melbourne y está a un triunfo de lograr su segundo entorchado consecutivo en la Rod Laver Arena.

El tenista estadounidense logró llevar al límite al actual campeón del Open de Australia en el primer set, donde tuvo hasta dos bolas de set con su servicio y 5-6 arriba. Pero el de San Cándido se agarró a la pista de la Rod Laver Arena para enutralizar esos dos puntos de set y devolver el break a Shelton y mandar la primera manga al tie-break. Allí el estadounidense, todavía afectado por esas dos opciones desperdiciadas, sucumbió (7-2) con claridad ante un Sinner que ya no daría opción a su rival.

Jannik Sinner rompió dos veces el saque de Ben Shelton en el segundo set, encarrilando el litigio de semifinales. El estadounidense tuvo una opción de rotura en ese segundo set, pero el italiano volvió a jugar con inteligencia ese punto clave. Los errores no forzados, seis del italiano por dieciséis del estadounidense, marcaron la diferencia en ese segundo set.

Ben Shelton, que jugó a un gran nivel pese a perder en tres mangas, buscó la reacción en el tercer set, pero un vez más no supo aprovechar ninguna de las tres bolas de break de las que disfrutó. Todo lo contrario que un Sinner que ganó la mitad (dos de cuatro) de las ocasiones de rotura de las que disfrutó. El estadounidense firmó 27 golpes ganadores por los 22 del italiano, pero sus opciones se fueron con los 55 errores no forzados. Sinner se quedó en 23 errores no forzados, lo que hablan a las claras de la fiabilidad del número 1 del mundo.

Jannik Sinner regresa a la final del Open de Australia, al igual que el año pasado cuando se impuso a Daniil Medvedev. El italiano ha ganado las dos finales de grand slam que ha jugado (Australia y Nueva York 2024) y este domingo buscará el tercer grande de su carrera ante Alexander Zverev. El alemán, curiosamente, es el último jugador que ha sido capaz de ganar un partido de grand slam en superficie rápida al italiano, lo hizo en los octavos de final del US Open 2023 en cinco sets (6-4, 3-6, 6-2, 4-6 y 6-3). ¿Podrá repetir la proeza Sasha este domingo ante Jannik?

Sinner: "No sé cómo he ganado el primer set... Ha sido muy duro"

El italiano sufrió de lo lindo ante Ben Shelton en la primera manga y así se lo reconoció a Jim Courier a pie de pista.

"No sé cómo he ganado el primer set. Ha sido muy duro. Ben no ha servido al mejor nivel hoy. Hemos restado mejor que servido. El primer set es muy importante por la tensión que supone. Muchas gracias a todos por el apoyo", indicó Sinner.

El número 1 del mundo acabó el partido con molestias en una pierna y necesitando al fisio en los últimos tres juegos para relajar su muslo.

"Las molestias han sido por la tensión, que era mucha. He sufrido un poco en las piernas hoy. He intentado moverme un poco. He intentado ser agresivo. Tres sets en dos horas y media es mucho tiempo. Veremos qué pasa el domingo", aseguró el actual campeón del Open de Australia ante el micrófono de Jim Courier.

Respecto a la final ante Zverev, el italiano reconoció que espera "un partido muy duro" ante "un jugador increíble"

"Espero un partido muy duro. Todo puede pasar. Zverev es un jugador increíble y está buscando su primer major. Habrá mucha tensión. Los domingos son días muy especiales y espero disfrutar", concluyó Sinner.

