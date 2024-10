Jannik Sinner - Carlos Alcaraz: Horario y dónde ver la final de tenis del China Open

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se verán las caras por décima vez en sus carreras en la que ya es la rivalidad del presente y del futuro en el circuito ATP, con permiso de Novak Djokovic.

Sinner defiende el título

El número uno del mundo y el tres lucharán por llevarse el trofeo del Abierto de China que precisamente defiende en esta edición el tenista italiano después de vencer en la final de 2023 a Daniil Medvédev. Del ruso dio buena cuenta esta vez Carlos Alcaraz en las semifinales por 7-5 y 6-3. Sinner, por su parte, sudó más de la cuenta para ganar al local Yunchaokete Bu (22 años y 97 del mundo).

La final del ATP 500 de Pekín enfrentará al español y al transalpino por décima vez en sus carreras y tercera en lo que llevamos de temporada, y ambos cayeron de lado del murciano (Indian Wells y Roland Garros).

El 2024 de Sinner, una montaña rusa

No obstante, Jannik está viviendo una montaña rusa de emociones en un 2024 en el que ha alcanzado el número 1 del ranking (todavía lo ostenta), sus dos primeros Grand Slams (Open de Australia y US Open) y otros 4 títulos ATP; por contra, todavía sigue 'persiguiéndole' ese positivo en clostebol durante el pasado Indian Wells cuya última novedad ha sido protagonizada por la Agencia Mundial Antidopaje, que recientemente ha pedido una sanción de uno o dos años para el de San Candido. Sinner opta a su séptimo título del año (Open de Australia, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati y US Open).

Alcaraz, a por el cuarto título de 2024

Su rival, Carlos Alcaraz, buscará la tercera victoria consecutiva ante Jannik y su cuarto trofeo de 2024 (Indian Wells, Roland Garros y Wimbledon). El 3 de la ATP suma 8 victorias seguidas tras su último tropiezo ante Botic Van De Zandschulp en la 2º ronda del US Open. Desde entonces el nivel tenístico de Alcaraz ha sido brillante, así lo mostró en la Copa Davis y especialmente en la Laver Cup en la que se erigió como héroe del Equipo Europa. Una vez en Pekín ha seguido la línea de las últimas semanas y ha vencido por el camino a grandes jugadores como Griekspoor, Khachanov y Medvedev.

Antes del décimo duelo entre ambos, el balance favorece al de El Palmar por cinco victorias a cuatro. Eso sí, la única vez que han jugado con un título en juego el ganador fue Sinner (final de Umag 2022).

La final, en la web de Antena 3 Deportes

La final del ATP 500 de Pekín entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se disputará este miércoles 2 de octubre a las 11 horas (en España) y podrás disfrutarla en directo con la narración del partido y la última hora aquí, en la web de Antena 3 Deportes.

