La hoja de ruta de Rafa Nadal tras la Laver Cup: ¿Qué torneos jugaría hasta final de año?

El 22 veces ganador de Grand Slam informó esta madrugada que no jugará más partidos en la presente edición de la Laver Cup y que no sabe si abandonará la concentración con el Team Europe o seguirá hasta que termine el torneo.

Nadal pudo disfrutar en pista junto a Roger Federer en el último partido como profesional de la leyenda suiza. Ambos son amigos íntimos desde hace más de 10 años y el hecho de que hayan podido despedirse en pista y formando equipo de dobles es algo que ninguno olvidará.

Tras una noche en la que el suizo colgó la raqueta entre lágrimas en una despedida a la altura de su carrera, Rafa, poco después, en rueda de prensa, confesó que lleva semanas pasando por momentos complicados.

"No voy a jugar más la Laver. Si me voy o no... Necesito volver a la habitación y pensarlo bien. Tengo un conflicto interno bastante importante y ahora mismo no os puedo contestar. Cuando terminen todos estos momentos de emoción volveré a mi habitación y veré qué es lo que tengo que hacer", dijo el balear durante la madrugada de hoy a la prensa española.

No jugará más partidos en la Laver... ¿y ahora qué?

Rafa abre así una incógnita en su futuro tenístico más cercano, no sabremos con exactitud los torneos que jugará o no, lo que está claro es que necesita descansar, recuperar su mejor nivel tenístico y que su cuerpo le de un respiro: "Desde Roland Garros todo ha sido un cúmulo de desgracias importantes, sumados a todas estas cosas personales...", aseguró.

En el aspecto personal pasará más tiempo con su familia y esperará con los brazos abiertos al primer hijo que espera con su mujer, Xisca.

Torneos que previsiblemente jugaría hasta final de año

No hay mucho confirmado pero parece que hay un par de torneos oficiales que están marcados en rojo en el calendario de Rafa Nadal, lo que sí parece seguro es que realizará una gira sudamericana en noviembre. Su presencia en la fase final de la Copa Davis está prácticamente descartada.

Estos son los torneos que podrían estar en el calendario de Rafa Nadal para lo que resta de 2022: