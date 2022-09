Así será el camino de España en la fase final de la Copa Davis en Málaga

España doblegó a Corea del Sur y estará, un año más, en la fase final de la Copa Davis. Tras terminar en primera posición del grupo B, el combinado que capitanea Sergi Bruguera se enfrentará en cuartos de final contra Croacia, segunda del grupo A.

La eliminatoria se disputará, como todas las finales de la Davis, en Málaga. Será el día miércoles 23 de noviembre a las 16:00 horas cuando españoles y croatas se disputen el billete a semifinales, donde se las verían ante el ganador del Australia-Países Bajos que se disputará un día antes.

Más tarde, el jueves 24 se disputarán las dos eliminatorias de la parte baja del cuadro: a las 10:00 de la mañana se verán las caras Italia y Estados Unidos, mientras que el Alemania-Canadá tendrán lugar a las 16:00 horas.

La primera semifinal, la que jugará España si elimina a los croatas, está programada para el viernes 25 a las 16:00 horas, mientras que el sábado 26 a las 13:00 horas se disputará otra. La final está programada para el domingo 27 a las 13:00 horas.

Triunfos de Alcaraz y Bautista

Carlos Alcaraz consiguió este domingo su primera victoria como número 1 del mundo al derrotar al surcoreano Kwon Soon-woo y meter a España en los octavos de final de la Copa Davis. El murciano, quien llegó a la cima del ranking tras su triunfo en el Open de Estados Unidos, sobrevivió a un ajustado segundo set para derrotar a Kwon por 6-4 y 7-6(1) después de que Roberto Bautista Agut diera a España la ventaja al despachar a Hong Seong-chan por 6-1 y 6-3.

"Estoy muy contento por la victoria delante de todos vosotros, me encanta jugar en España, es único. Contento de ganar partidos, de clasificarnos para la fase final. Sin los puntos de Rober, sin el apoyo de todo el equipo no hubiera sido posible. He dado yo el punto pero…", explicó.

A finales de noviembre se jugará la Fase Final de la Copa Davis en Málaga, donde se medirán a Croacia en los cuartos de final: "Hasta entonces, tengo varios torneos por delante. Tengo el Máster ATP y van a ser dos meses exigentes. Son buenos torneos para preparar la fase final. Tengo ya muchas ganas de volver a jugar en España la Copa Davis", concluyó.