Ferrer no jugará en Valencia por molestias en el codo

David Ferrer anunció esta tarde que finalmente no participará en el torneo de Valencia, en el que partía como primer cabeza de serie, debido a unas molestias en un codo que arrastra tras su participación la pasada semana en Viena, donde consiguió su quinto título de la temporada.

Ferrer, que se encuentra inmerso en la lucha por lograr la clasificación para el Masters, afirmó que es duda para el último Masters 1.000 de la temporada en París: "Ahora mismo en tratamiento y soy duda para París, pero espero que no sea más tiempo que solo este torneo".

El alicantino, tres veces campeón en Valencia, explicó en rueda de prensa: "Lamentablemente, después de cuatro semanas muy intensas y de hablar con mi equipo, mi fisio y los médicos del torneo, me he vuelto a resentir de los problemas en mi codo derecho como hace tres meses, por lo que tuve que parar dos meses y medio".

"Ante el peligro de que pueda recaer y sabiendo que es una lesión que me tengo que cuidar mucho, hemos decidido no disputar el torneo de Valencia. Es una lástima porque siempre hace ilusión jugar en casa. Si un torneo me duele no jugar es éste. Me sabe mal por el público y también por la organización del torneo que tanto esfuerzo hace cada año y para ellos sé que es un duro golpe", añadió.

Ante la posibilidad de que este sea el último año que el torneo, del que es copropietario junto a Juan Carlos Ferrero, se celebre en Valencia, comentó: "Me sabe muy mal no despedirme en la pista, pero ojalá no sea así y otros años pueda estar aquí".