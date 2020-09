Fernando Verdasco demandará a Roland Garros por impedirle jugar tras su falso positivo en coronavirus

Fernando Verdasco sigue su particular guerra contra Roland Garros después de que la organización del Grand Slam francés le impidiera jugar el torneo por haber dado positivo en coronavirus en una prueba PCR.

El español, número 59 en el ránking de la ATP, dice que ya dio positivo hace un mes por lo que ya ha pasado el coronavirus y la prueba realizada en París podría ser un error. Sin embargo, la organización no le repitió el test.

Cambio de normas

"Para mayor indignación y frustración, nos enteramos ahora de que Roland Garros ha cambiado la norma ayer y acepta volver a hacer tests a aquellas personas que han dado positivo en su PCR... pero ¿qué pasa conmigo? A mí no se me dio esa oportunidad, ni se toma ahora ninguna acción para rectificar el error y simplemente se me excluye del cuadro sin más", lamenta en Twitter Verdasco.

"Hoy me dicen que no hay ninguna solución para mí. Salgo perjudicado y siento una enorme frustración e indefensión, pero ¿acaso hace algo Roland Garros para enmendar la situación? No", explica.

El español ha confirmado que "evidentemente" emprenderá acciones legales contra el torneo: "Nadie se puede creer que un torneo como Roland Garros pueda hacer eso. No puede ser. Ya no es una cosa del dinero es una cosa del daño que te hace personal y profesionalmente", dice.

Fuerte protocolo anticoronavirus en Roland Garros: Controles, aforos y restricciones