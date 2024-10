Los emotivos discursos de Nadal y Djokovic tras finalizar la mejor rivalidad de la historia: "Rafa, no lo dejes hombre..."

Una pista con apenas 8.000 aficionados en Riad, Arabia Saudí, fue testigo del punto y final a una era, y con ella a la mejor rivalidad en la historia del tenis y una de las más grandes de siempre en el deporte. Nadal y Djokovic no volverán a enfrentarse en una pista de tenis.

El dinero saudí 'fuerza' el 61º

Ni mucho menos fue la mejor despedida, y tampoco la que se merecía el mundo del tenis, pero el dinero de Arabia fue capaz de juntar a los dos GOAT de este deporte por última vez, y con muchos millones de por medio.

Djokovic, 37 años e infinitamente más en forma física y tenísticamente, se llevó el duelo 61 (no contará como oficial) por 6-2 y 7-6 (5) ante una grada que despertó de su letargo y terminó coreando 'Rafa, Rafa, Rafa' tras unos últimos 15 minutos soberbios del balear. Salvó una bola de partido y compitió un tie-break cuando a su histórica e inigualable derecha le dio por conectarse, aunque de forma intermitente, como ha ocurrido en los últimos tiempos. Aunque su retiro no es por culpa de ella, solo su castigado cuerpo le ha forzado a tomar la decisión.

Nadal y Djokovic se 'liberan'

Tras estrellar su golpe en la red, quien sabe si será también el último de su carrera a la espera de la Davis, los dos mejores tenistas de todos los tiempos se fundieron en un precioso y sentido abrazo. Después, en las entrevistas a pie de pista, tanto uno como otro se dijeron cara a cara eso que tal vez se han 'aguantado' durante casi 20 años de rivalidad. Al enemigo ni agua. Cuantos menos detalles mejor. Eso debieron pensar ambos, especialmente el español, que siempre encontró más conexión con Roger Federer.

"Espero que un día nos sentemos en la playa a reflexionar de la vida... No lo dejes hombre, quédate un poco más"

Pese a todo, ambos se conocen mejor que nadie y sienten un enorme respeto e incluso cariño por compartir pista en más de 60 partidos, con todo lo que eso conllevó en su rivalidad y crecimiento profesional: "No sé cómo empezar... Me acuerdo de nuestro primer partido. Quién nos iba a decir que estaríamos aquí con todo lo que hemos logrado. Eres un deportista y una persona increíble, con una carrera magnífica. Espero que algún día nos sentemos en la playa a tomar algo y reflexionar sobre la vida. Felicidades a todo tu equipo y a la familia, por el sacrifico de estar en la vida de un tenista profesional. Ha sido un enorme placer compartir la pista contigo. Hemos jugado muchos partidos durante muchos años. Gracias no solo por mí, sino por todo el mundo y por lo que le has dado al tenis. No lo dejes, hombre, sigue un poco más con nosotros", expresó Djokovic, ganador de 24 Grand Slams.

Nadal: "Gracias por todo, me has ayudado a superar mis límites"

La respuesta de Nadal también estuvo a la altura de la reflexión de su máximo rival: "Gracias por todo, por lo que has dicho y por la asombrosa rivalidad que hemos tenido, porque me has ayudado a superar mis límites todos estos años. No sería el jugador que soy sin ti. Os deseo a ti y a tu equipo lo mejor para el futuro", contestó al serbio. "Voy a echar de menos todo. Han sido más de 20 años de carrera en la que mis sueños se han cumplido de sobra y he tenido un gran apoyo del mundo del tenis. He sido muy afortunado por todo", concluyó antes de recibir una raqueta de oro por parte del organizador del torneo, un detalle ciertamente ostentoso que resume, en gran parte, el por qué seis de los mejores jugadores del planeta participaron en la exhibición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com