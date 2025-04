Mazazo al Mutua Madrid Open: Paula Badosa tampoco jugará

Intentó hasta última hora saltar a la pista Manolo Santana, pero Paula Badosa finalmente no disputará el Mutua Madrid Open. Tras la renuncia de Carlos Alcaraz, apenas 24 horas después llega otro varapalo para el torneo español, que tenía en Badosa al principal referente nacional.

La de Begur, de 27 años y novena del ranking mundial, tendría que haber competido este viernes ante la rusa Veronika Kudermetova, pero sus problemas de espalda impidieron a Paula disputar el torneo.

"Hola a todos. Quería haceros saber que desafortunadamente no podré competir en el Madrid Open. He intentado todo lo posible hasta el último momento porque sabéis lo que me emociona jugar en casa, pero está siendo una lesión complicada. Espero estar al 100% pronto. Un gran abrazo, Paula", escribió Badosa en su cuenta de Instagram para anunciar su baja en el Masters 1.000 madrileño.

Sin Badosa, el cuadro femenino en la Caja Mágica se queda ya sin representación española sin ni siquiera haber acabado la segunda ronda.

Había conseguido dejar atrás Badosa el calvario de dolores en la espalda que arrancó en Roma 2023 con una fractura en dos vértebras. No obstante, en el torneo de Mérida, el pasado marzo, la pesadilla regresó. Se tuvo que perder Indian Wells y en Miami resistió apenas dos partidos.

Las lesiones y las malas rachas nunca han dejado de perseguir a Badosa. "Siento que estoy saliendo de algo duro, sea mentalmente por la depresión o la ansiedad que pasé, o por las lesiones y derrotas duras que he sufrido", confesó Paula a Antena 3 Deportes.

Según nos ha comentado Paula, este último mes ha sido muy complicado para ella. "La lesión está siendo muy dura. Me dolía todo el tiempo, no podía levantarme del sofá. Ahora, por suerte, ya estoy mucho mejor, pero es verdad que cada día me levanto pensando en el dolor", comenta la tenista catalana.

