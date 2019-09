El campeón defensor del Abierto de Estados Unidos, el serbio Novak Djokovic, no pudo seguir con la defensa de su título al tener que retirar en el tercer set del partido que disputaba frente al suizo Stan Wawrinka, vigésimo tercer cabeza de serie, y quedó eliminado este domingo en los octavos de final.

Djokovic, cabeza de número uno, que buscaba un cuarto título en Nueva York, ya había tenido problemas con el hombro izquierdo, motivo por lo que tuvo que abandonar el partido ante Wawrinka que estaba al frente en el marcador 6-4, 7-5 y 2-1 cuando se dio la retirada del campeón defensor.

La decisión de Djokovic se dio cuando vio que Wawrinka, de 34 años, estaba haciendo mejor tenis, tenía controlado el ritmo del partido, y tras acabar el tercer juego, comenzó a mover su cabeza, caminó hacia el juez de silla y le dijo que no seguía en el campo.

Djokovic, de 32 años, que arrastraba problemas con el hombro izquierdo, estuvo competitivo en los dos primeros sets, y se colocó arriba en el segundo con parcial de 4-1, pero Wawrinka empató a 4-4 y a partir de ese momento, todo fue a favor del tenista suizo, hasta que el actual campeón defensor del Abierto decidió retirarse.

"Nunca quieres que un partido termine de esta manera. Realmente lo siento por Djokovic, es un buen amigo, es un campeón increíble", declaró Wawrinka después del partido, que ahora tiene marca de 19-6 en los 25 enfrentamientos que han tenido como profesionales.

"Jugamos un gran tenis todo el tiempo que estuvimos en la pista".

Wawrinka, que tiene en su poder tres títulos de Grand Slam, el Abierto de Australia (2014), el Roland Garros (2015) y el Abierto de Estados Unidos (2016), dijo que al margen de la retirada de Djokovic, él estaba jugando un buen tenis.

"Me sentí muy bien en la pista, creo que juegue un tenis muy completo y me siento feliz de estar de nuevo de regreso con mis mejores sensaciones como profesional", destacó Wawrinka, que jugará por sexta vez los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

El partido, que duró una hora y 46 minutos dejó a Wawrinka con 17 golpes ganadores y 19 errores no forzados, además de siete "aces" y tres dobles faltas, con una cesión de saque mientras que le hizo tres a Djokovic.

El tenista serbio no tuvo su mejor toque de muñeca desde el fondo de la pista y ya en el primer set cometió 13 errores no forzados para llegar a los 35 por sólo 15 golpes ganadores cuando decidió retirarse del partido. Djokovic si estuvo bien en la subidas a la red al lograr 12 puntos en 15 oportunidades por 5 de 11 de Wawrinka, que se vio superado por el revés del número uno del mundo cuando las molestias del hombro izquierdo no le impidieron seguir compitiendo.

El rival de Wawrinka, que ya había vencido a Djokovic en la misma pista Arthur Ashe Stadium, en la final del 2016, tendrá de rival en los cuartos de final al ruso Daniil Medvedev, quinto cabeza de serie, que ganó por 3-6, 6-3, 6-2 y 7-6 (2) al alemán Dominik Koepfer, 118 del mundo.

El duelo entre ambos tenistas será el segundo en el Tour de la ATP con ventaja de 1-0 para Medvedev, de 23 años, que le ganó en la primera ronda de Wimbledon del 2017.

Otro tenista suizo, el veterano y legendario Roger Federer, tercer cabeza de serie, que busca su sexto título en el Abierto de Estados Unidos también pasó a los cuartos de final por decimotercera vez al vencer con facilidad en tres sets corridos, 6-2, 6-2 y 6-0, al belga David Goffin, decimoquinto cabeza de serie.

Su rival en los cuartos será el búlgaro Grigor Dimitrov, número 78 del mundo, que se impuso por 7-5, 6-3 y 6-4, al joven australiano Alex de Miñaur, 38 en la clasificación de la ATP.