El primer finalista fue Novak Djokovic tras vencer al español Roberto Bautista en cuatro sets (6-2, 4-6, 6-3, 6-2) y después sería el turno de Roger Federer, que se medía a Rafa Nadal, en uno de los partidos más esperados y seguidos de la temporada. El tenista suizo acabó con Nadal, de la misma forma, en cuatro sets (7-6, 1-6, 6-3, 6-4).

Además, el suizo tiene otros dos objetivos en mente y es que si consigue superar en la final al, por el momento, número 1 del mundo, superará en número de puntos a Nadal en el ranking ATP, colocándose en el segundo puesto. Y, por si fuera poco, se convertiría en el tenista con mayor edad (37 años y 340 días) en ser ganador de Grand Slam, superando por 278 días al australiano Ken Rosewall cuando ganó el Abierto de Australia en 1972.

Cinco son los títulos sobre césped que tiene Djokovic, y cuatro de ellos en el de Wimbledon. Este, se enfrenta al duelo con el suizo con una ligera ventaja, pues en el computo global de enfrentamientos, la mayoría de victorias caen en terreno serbio, 25, por las 22 del suizo.

"Es la final de Wimbledon, es la clase de partido con el que siempre sueñas cuando eres pequeño, tienes una raqueta y quieres ser parte de ello. Es para lo que he luchado y quiero estar en esta situación", dijo tras vencer a Bautista.

Por su parte, Federer, sigue escribiendo su leyenda sobre verde. Hasta 19 títulos ha conseguido en esta superficie, el más cercano el de este año en Halle donde elevó el trofeo por décima vez.

"Las estrellas están alineadas", dijo Federer tras vencer a Nadal por tercera vez en el All England, al señalar que el trabajo, la preparación y los deberes están hechos, y no necesita mucho más. "Ahora no tengo tanta energía para practicar demasiado", admitió "se trata de táctica, recuperación y pegar unas cuantas bolas mañana", finalizó tras el partido contra el español.

Una de las claves del partido, serán los saques, donde Federer parece tener más eficacia a lo largo del torneo con hasta 56 'aces' y solo nueve dobles faltas en los seis partidos disputados. Por su parte, Nole ha ganado 49 puntos directos con su servicio y ha cometido un total de 20 faltas.

Emilio Sánchez Vicario, ex capitán español del equipo de Copa Davis muestra su visión sobre el partido: "Djokovic se deshizo de un correoso Bautista para llegar a su sexta final y partirá como favorito al haber ya ganado dos finales contra Federer, que a su vez jugó la final emocional del torneo, el 'revival' de la gran final del 2008. Ganarle a Nadal lo coloca muy cerca, y seguro que le hace soñar, pero sabe que tendrá delante al escollo más difícil". "A veces me pregunto de donde sacarán la energía para seguir siendo lo que son, dominadores absolutos, seres privilegiados que llegan a elevar el tenis al nivel de la excelencia. Pero lo que más me inspira es su capacidad camaleónica de transformarse para ser los mejores en un día así".

El partido se disputará a partir de las 15:00 de la tarde y se podrá seguir en directo por la página web de Antena 3.