La confesión de Söderling, primer tenista que ganó a Rafa Nadal en Roland Garros: "Busqué en Google cómo suicidarme"

La confesión de Robin Söderling ha conmocionado al mundo del deporte. El tenista ha revelado que durante su etapa deportiva sufrió una serie de pánicos y ansiedades que le llevaron incluso a buscar en Google distintas maneras de suicidarse.

Söderling llegó a ser uno de los más grandes tenistas del mundo, y fue el primero en lograr ganar a Rafa Nadal en Roland Garros, algo que no cualquiera consigue. De hecho, el sueco es uno de los pocos afortunados que puede decir que superó al tenista balear en su increíble trayectoria en la tierra batida de París.

"Tenía ansiedad constante, me roía por dentro. Me sentaba en el apartamento y miraba al vacío. El ruido más pequeño me provocaba pánico. Cuando una carta caía sobre el felpudo, me entraba tal pánico que caía al suelo. Si sonaba el teléfono, temblaba de miedo", reconoce el tenista sueco, que atravesó en estos años los momentos más difíciles de su vida a pesar de haber alcanzado la fama y el éxito como tenista profesional.

Precisamente este éxito le hizo tener aún más pánico, según confesó el tenista en el programa 'Verano en P1': "Había tres jugadores con los que podía perder, al resto tenía que ganarles, si no me sentía mal, fracasado, un perdedor".

"Llegué a buscar en Google cómo suicidarme. Cualquier cosa era mejor que esta vida en el infierno", ha contado el tenista en dicho programa. Söderling se retiró en 2015 tras ser diagnosticado con mononucleosis, lo que precipitó su retirada.