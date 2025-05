Casper Ruud y el mundo del tenis se rinde ante Sinner: "Es lo más parecido a la perfección que he visto"

En 'modo dios', 'alcanzó la perfección en Roma', "lo más parecido a la perfección que he visto"... El mundo del tenis aún sigue en shock tras la exhibición que ofreció anoche Jannik Sinner frente a Casper Ruud, reciente campeón en Madrid, en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma. El nñumero 1 del mundo despachó al tenista más en forma sobre de la actualidad sobre polvo de ladrilló de forma incontestable: 6-0 y 6-1 en una hora y cuatro minutos... El público que abarrotó la pista central del Foro Itálio se froatab los ojos viendo el nivel del tenista de San Cándido. Y es que Rudd no tuvo opción, incluso celebró su primer juego tras casi 50 minutos de partido... ¡Ver para creer!

Jannik Sinner cerró su pase a semifinales, donde se medirá a Tommy Paul, cediendo un solo juego ante Casper Ruud y anotándose 55 de los 77 puntos que se jugaron. Acumuló 22 winners y dejó una pregunta en el aire: ¿hay algún tenista en el mundo que pueda simplemente igualar su nivel? El propio Casper Ruud fue muy claro tras ser borrado de la pista por el italiano: "Sí, es lo más parecido a la perfección que he visto, al menos desde el punto de vista del jugador"

"Todo lo que salía de su raqueta parecía ir a cien millas por hora. Sus golpes volvían como si estuviera disparando, eran muy pesados, muy fuertes. Era impresionante", indicó el tenista noruego.

"Mi saque es el golpe que más me ha decepcionado, luego Jannik ha estado en todas partes hoy. Evidentemente, me hubiera gustado que fuera un combate más reñido, más igualado, y también me hubiera gustado ofrecer a la gente un duelo más largo; me sentía preparado, pero él también los estaba", explicó el tenista noruego.

Jannik Sinner restó importancia a su exhibición ante Casper Ruud y aseguró que "no hay secretos, solo trabajo y confianza" en sí mismo.

"Me sentía muy bien en la pista, todos lo vimos. El objetivo era ver el nivel y lo he subido partido a partido. Muy contento. Saqué bien, resté bien, me moví bien... veremos que es lo que viene ahora. Hoy honestamente no podía hacer nada mejor. Ha ido muy bien todo. He restado bien, he sacado bien", analizó el italiano.

"Contento de estar aquí, de estar en buena forma. Teníamos dudas porque en entrenamientos tenía subidas y bajadas de nivel y no teníamos 'feedback' de partidos reales. No hay secretos, trabajo duro y confianza en mí mismo", afirmó el número 1 del mundo.

"En este momento no estoy tan centrado en el resultado. Si me dicen hace unas semanas que estaría en semifinales hubiera firmado sin pensarlo. Serán el quinto partido que jugaré, es una suerte y una sensación muy buena. Lo más importante es que he alzado el nivel y es lo que me importa para ir a París con sensaciones positivas", concluyó Jannik Sinner.

