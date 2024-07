Rafa vuelve a ser Nadal tras una épica remontada de 4 horas ante Navone y ya está en semifinales de Bastad

Ha pasado mucho, mucho tiempo que no veíamos algo así, lo echábamos de menos, pero es que lo que ha hecho Rafael Nadal Parera esa tarde en la arcilla de Bastad es para, al menos, seguir confiando en él y en lo que pueda venir a partir de ahora: mismamente las semifinales mañana y en una semana los Juegos Olímpicos de París. Sí, confiar porque hay muchos que ya se habían rendido, pero el que nunca lo hizo fue el propio Rafa, que hoy, por fin, volvió a ser Nadal. Remontó, ganó y de paso casi se lleva el récord del partido ATP 250 más largo de la historia.

¿Su mejor versión desde Wimbledon 2022?

El tenista de 37 años y ganador de 22 Grand Slams mostró este viernes la que seguramente ha sido su mejor versión desde Wimbledon 2022... Sí, son dos años, pero es que desde entonces la carrera de Rafa ha ido en picado y hoy, por primera vez en meses, y prácticamente años, dio destellos de su mejor nivel y lo que es mucho más importante: remontó y ganó a un especialista en tierra batida pasando cuatro horas en pista.

Navone, 36 del mundo y especialista en tierra

Navone, argentino de 23 años y 36 del mundo, llegaba al duelo con una carta de presentación de 25 victorias este año -todas en tierra batida- dos finales ATP (Río y Bucarest) y otra semifinal. Un jugador que ha irrumpido este año pero que le ha valido para asentarse en el top 40 del circuito y ser un rival tremendamente combativo en esta superficie.

Y es que lo de hoy fue una auténtica batalla al más puro estilo 'tierra batida'. Cuatro horas en pista y hasta 18 breaks entre los dos. Sin duda, el partido más duro y largo que ha disputado Nadal este año. Cedió 7-6 el primero tras un mal comienzo (4-1), pero despertó y consiguió llevar el parcial al tiebreak, no sin antes desaprovechar dos bolas de set después de sumar cinco juegos de seis. El argentino volvió a un gran nivel en la muerte súbita y Rafa, por cuarta vez esta temporada, cedió en estas instancias (1 ganado y 4 perdidos). Ya llevábamos 1h25 de duelo.

Se antojaba muy complicado para el mallorquín, que meses antes habría salido 'derrotado' en el segundo, no por ánimo, faltaría más, sino por que no tenía piernas ni preparación suficiente. Lejos de hacerlo hoy, comenzó con un 3-0 tras un pequeño despiste de su rival, pero volvió a sufrir de lo lindo cuando Mariano se conectó de nuevo, esta vez fue Rafa el que encajó 4 juegos seguidos... Y después, en otra de las innumerables idas y venidas le tocaba al español volver a coger el mando y sumar otros cuatro juegos de los cinco siguientes. Rugía 'la bestia' y llevaba el partido al último. Superábamos las 2h30.

La agónica batalla continuaba en el tercero y con él la constante montaña rusa de uno y otro. Comenzó break arriba Navone, lo recuperó Rafa, que se puso 5-2, y ahí llegó un nuevo bajón del balear y otro subidón del argentino, del 5-2 al 5-5. Ambos firmaron un tenis sublime, con seña de identidad propia en tierra batida, y si algo mostraron fue una fortaleza mental admirable, nadie se rendía. Pero con 5-5, en el momento clave, la última rotura del partido tuvo la firma del 14 veces ganador en Roland Garros, que ya no perdonaría con su saque para cerrar en blanco y meterse así, tras cuatro horas de sufrimiento, en su primera semifinal de 2024. La cara de Rafa tras ganar el partido lo decía todo, valía más que mil palabras, el resultado y el pase a semis casi es lo de menos. Nadal volvió a competir de tú a tú, y ganar, a un jugador top y tras pasar cuatro horas en la central de Bastad.

Este sábado, doble ración de semifinales: individuales y dobles

¿Lo 'malo' de ganar? Que mañana habrá que volver a salir a pista... Sin tiempo apenas de descanso... Y posiblemente le cueste recuperar a un maltrecho cuerpo que además no ha tenido esfuerzos como este en los últimos 2 años -al menos a nivel competitivo- porque en su Academia y en su preparación previa está claro que sí, no habría ganado hoy de ser lo contrario. Por lo tanto, este sábado 20 de julio disputará, si no se baja por cansancio u otra razón, las semifinales del cuadro de dobles junto a CasperRuud ante los brasileños Luz y Matos; y por supuesto su plato fuerte ante el joven croata Duje Ajdukovic por una plaza en la final de Bastad, dónde Nadal ganó hace ya 19 años. La última final ATP del español fue en Roland Garros 2022 y la última semifinal en Wimbledon 2022, dónde ni salió a pista ante Kyrgios tras un desgarro abdominal provocado ante Fritz en cuartos. Paso de gigante.

