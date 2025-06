Jannik Sinner: "Tras la final de Roland Garros he pasado varias noches sin dormir"

Más de una semana después de la épica batalla que libraron Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la final de Roland Garros, el tenista de San Cándido ha aterrizado ya en Alemania para disputar el ATP 500 de Halle, una cita que le servirá como preparación para Wimbledon (del 30 de junio al 13 de julio) y en el que el número 1 del mundo defiende 500 puntos como campeón del año pasado. El tenista italiano debutará sobre la hierba de Halle ante el alemán Hanfmann, jugador que llega desde la qualy y que nunca ha logrado vencer a Jannik en partido ATP (2-0 a favor del número 1 del mundo en el cara a cara).

Pese a que ya han pasado varios días tras lo ocurrido el domingo 8 de junio en la Philippe Chatrier, Jannik Sinner todavía tiene muy fresco ese partido ante Alcaraz y, en el 'media day' previo del torneo de Halle, ha ofrecido sus primeas reflexiones tras la dolorosa derrota que sufrió ante el español, que logró levantar tres bolas de partido y dos sets en contra para alzarse campeón en París por segunda vez en su carrera.

"Fue una derrota muy dura. Aún pienso en esos puntos (de partido) y es algo que no va a parar en los próximos días, lo sé. He pasado noches sin dormir. Igualmente, estoy feliz de empezar un nuevo torneo y quiero estar de nuevo en ritmo de partido y ver cómo reacciono. Sobre la final, puedes ver ambos lados: un partido en el que perdí match points o un partido en el que jugué tan bien como nunca en esa superficie, y además estuve mentalmente presente durante cinco horas y media. La verdad es que también estoy feliz de formar parte de un partido de un nivel tan bueno", analizó Sinner.

El tenista de San Cándido ha explicado que en los días posteriores a la final de Roland Garros pasó tiempo con la familia y los amigos para desconectar y resetear antes de la gira de hierba, con Halle y Wimbledon en el punto de mira del número 1 del mundo.

"Estoy feliz en Halle porque este fue mi primer torneo como número uno del mundo, algo que nunca olvidaré. Estoy preparado para darlo todo en la pista porque estos días he estado relajado con mi familia. Hice barbacoas y jugué al ping-pong con mis amigos, cosas muy normales. Cuando tengo tanto movimiento en los torneos me gusta volver a casa y ahí me siento seguro con mis amigos, me conocen muy bien. Para mí es importante encontrar tiempo y momentos para poder vivir algo de normalidad. Y en eso tengo la suerte de estar rodeado de gente que me quiere y se preocupa por mi. Quiero dar el 100% aquí y sé que el principio va a ser difícil al cambiar de superficie, pero estoy contento y motivado", apuntó Sinner.

"El año pasado di un paso adelante en césped, espero seguir mejorando"

Por último, el tenista de San Cándido habló sobre el cambio de la tierra batida a la hierba, dos superficies muy diferentes.

"La primera sesión de entrenamiento ha estado bien. No jugaba desde Roland Garros, así que mis sensaciones no fueron del todo buenas, pero iré mejorando. En hierba creo que sobre todo hay que moverse bien por la pista y vigilar mucho el bote de la bola, además de que hay que sacar con inteligencia. El año pasado di un paso adelante en césped, espero seguir mejorando", señaló Sinner.

Jannik Sinner conquistó el año pasado el ATP500 de Halle, superando sobre la hierba alemana a Tallon Griekspoor, Fabian Marozsan, Jan-Lennard Struff, Zhizhen Zhang y Hubert Hurkacz. Respecto a Wimbledon, Sinner cayó el año pasado en los cuartos de final ante Daniil Medvedev en una batalla de cinco sets (7-6, 4-6, 6-7, 6-2 y 3-6).

