Carlos Alcaraz, tras los pasos de Nadal, Federer... y a por un récord que sólo tiene Björn Borg

Carlos Alcaraz hizo historia en la Philippe Chartier en una final de Roland Garros ante Jannik Sinner simplemente legendaria. El murciano reinó de nuevo sobre la tierra batida de París tras cinco horas y 29 minutos de batalla, remontando dos sets en contra y tres bolas de partido en el cuarto set. Para muchos es la mejor final nunca vista en el grand slam parisino y uno de los mejores partidos de la historia de este deporte, a la altura de la final de Wimbledon 2008 entre Federer y Nadal y la final del Open de Australia 2012 entre el manacorí y Djokovic.

"Es el partido más emocionante de mi carrera. He tenido momentos buenos y malos. Estoy orgulloso y feliz de cómo lo he gestionado. Nunca había ganado tras perder dos sets... He conseguido jugar mi mejor tenis en los momentos importantes", señaló el murciano.

"Es lo que hacen los grandes campeones y yo quiero ser uno de ellos, Ganar así sabe increíble, poder poner nuestro nombre en la historia de Roland Garros y de los Grand Slams es increíble. Pero cuando se sufre, cuando solventas momentos difíciles tiene un sentimiento especial", apuntó el murciano tras alzar su quinto grand slam y retener su corona en Roland Garros.

Carlos Alcaraz sumó su quinto major (US Open 2022, Wimbledon 2023 y 2024, y Roland Garros 2024 y 2025) a los 22 años, 1 mes y 3 días, justo la misma edad en el que Nadal ganaba su quinto grand slam en aquella legendaria final en Wimbledon 2008 ante Roger Federer. El tenista de El Palmar va camino de convertirse, sino lo es ya, en una leyenda de este deporte. Sólo Björn Borg conquistó cinco grandes de forma más precoz, con 21 años. Tras la leyenda sueca, aparecen Nadal y Alcaraz.

Además, Carlos Alcaraz ha logrado ganar sus cinco primeras finales de grand slam, solo Roger Federer lo había logrado en categoría masculina y Mónica Seles e Iga Swiatek en categoría femenina. Ahora, el murciano va a por otro récord: lograr por segundo año reinar de forma consecutiva en la tierra batida de París y la hierba del All England Club. Sólo Borg lo logró en dos años seguidos, en concreto, el sueco lo hizo en tres temporadas consecutivas (1978, 1979 y 1980).

La final de Wimbledon 2008, la del Open de Australia 2012 y la final de Roland Garros 2025

El final de este domingo en Roland Garros va directa al selecto grupo de mejores partidos de la historia del tenis. Todo el mundo recuerda la final que Nadal ganó ante Federer en Wimbledon 2008 (6–4, 6–4, 6–7(7), 6–7(10) y 9–7) o la final del Open de Australia 2012 entre el manacorí y Novak Djokovic (6-7, 6-4, 6-2, 6-7 y 7-5).

La final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz (4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (10-2)) es la más larga de la historia de Roland Garros, ya por delante de la de 1982, en la que el sueco Mats Willander necesitó 4 horas y 42 minutos para derrotar al argentino Guillermo Vilas.

Carlos Alcaraz se convirtió además en el tercer jugador en la era open en lograr levantar una bola de partido, en el caso del murciano fueron tres, en una final de grand slam. Gastón Gaudio y Novak Djokovic eran hasta este domingo los dos únicos que habían logrado esa gesta.

