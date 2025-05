Carlos Alcaraz - Fabian Marozsan: Horario y dónde ver el partido de segunda ronda de Roland Garros

Tras superar sin problemas (6-3, 6-4 y 6-2) al italiano Giulio Zeppieri, procedente de la fase previa, en su debut en Roland Garros 2025, Carlos Alcaraz volverá a saltar este miércoles a la pista para medirse al húngaro Fabian Marozsan en la segunda ronda del grand slam parisino. El actual campeón sigue con su gran racha sobre polvo de ladrillo y acumula un intimidante 7-0 desde su derrota en la final del Godó, el pasado 25 de abril. El murciano conquistó de forma brillante el Masters 1.000 de Roma, a las puertas de Roland Garros, y este miércoles buscará dar un paso más en la defensa de su corona en París, donde acumula ocho victorias sin fallo. La última derrota del tenista de El Palmar en el grand slam parisino data del 9 de junio de 2023, cuando cedió ante Novak Djokovic en las semifinales (6-3, 5-7, 6-1 y 6-1).

El pupilo de Juan Carlos Ferrero está mostrando una versión sobresaliente en la gira de tierra batida, donde ha conquistado Montecarlo y Roma, y alcanzado la final en Barcelona. En Madrid no jugó por lesión. Son 15 triunfos y una sola derrota antes de llegar a Roland Garros, donde este lunes logró su primer triunfo ante Giulio Zeppieri. A Carlitos le espera una prueba de más nivel en segunda ronda, el húngaro Fabian Marozsan, con quien tiene el cara a cara igualado (1-1). Alcaraz se impuso en el último partido entre ambos, los octavos de final de Indian Wells 2024 (6-3 y 6-3); mientras que cedió en su primer partido ante Marozsan en los 1/16 del Masters 1.000 de Roma 2023 (6-3 y 7-6).

El tenista murciano llega confiado a su segundo envite en Roland Garros 2025, con una versión más sólida de cabeza y sin las desconexiones que le han costado más de un disgusto en temporadas anteriores. "Este año soy más regular. Creo que he encontrado la buena trayectoria, trato de mantener el nivel todo el torneo y en cada partido. Creo que lo consigo, estoy más cómodo, soy capaz de mantener un nivel elevado todo el partido y todo el torneo", reconoció el murciano tras superar a Giulio Zeppieri.

"He jugado un partido sólido, el primer partido de un Grand Slam nunca es fácil y menos cuando eres del defensor del título. Pero he conseguido concentrarme en mi tenis, he mantenido el nivel y estoy muy orgulloso de la manera en la que he empezado este torneo de Roland Garros", señaló el murciano tras su estreno.

Carlos Alcaraz está ante la tarea de convertirse en el primer tenista que revalida título en Roland Garros desde Rafael Nadal (2019 y 2020). El murciano suma 27 triunfos y solo dos derrotas sobre tierra batida desde mayo de 2024, una racha que demuestra que sobre el polvo de ladrillo Carlitos es el tenista a batir.

Head to head entre Carlos Alcaraz - Fabian Marozsan

- Octavos de final de Indian Wells 2024: victoria de Alcaraz (6-3 y 6-3).

- 1/16 de final del Masters 1.000 de Roma 2023: victoria de Marozsan (6-3 y 7-6).

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Fabian Marozsan de Roland Garros

El partido de segunda ronda de Roland Garros 2025 entre Carlos Alcaraz y Fabian Marozsan se jugará el miércoles 28 de mayo en un horario por confirmar por la organización del grand slam parisino.

La crónica del Carlos Alcaraz - Fabian Marozsan, los puntos más destacados, las reacciones de los protagonistas y la última hora de Roland Garros se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes.

