Badosa y la placa de Nadal en la Chatrier que ya hace 'milagros': "La miré y dije..."

Paula Badosa aseguró haber encontrado motivación e inspiración en la placa con la huella de Rafa Nadal en la tierra de la Chatrier para remontar y ganar a Naomi Osaka en primera ronda de Roland Garros.

La mejor tenista española del ranking (10) comenzó con buen pie -nunca mejor dicho- su andadura en el Grand Slam francés. Y parece que parte de ese mérito lo tuvo la placa con la huella, el nombre y un recordatorio de los 14 títulos del balear en París, un fantástico regalo que homenajea a Nadal y que perdurará para siempre en la pista central del recinto.

"Miré la placa y dije 'tengo que seguir los pasos de Rafa'"

El torneo brindó esta sorpresa a Rafa en el emocionante homenaje a su espectacular palmarés en Roland Garros (14 títulos y 112 victorias en 116 partidos). Y ahí, ni un día después, ya ha servido de ayuda a Paula Badosa para encontrar fuerzas cuando empezaba a estar un poco justa: "Tras perder el primer set (6-7) he mirado la placa y me he dicho que tenía que seguir los pasos de Rafa. No es la primera vez que me viene a la cabeza, es alguien que tengo como ejemplo por lo consistente que era", dijo la catalana en rueda de prensa.

Badosa: "Este sí fue el homenaje que merece Rafa, el de la Davis..."

La campeona de Indian Wells 2021 reconoció haber disfrutado el homenaje que Roland Garros le dedicó a su compatriota Rafa Nadal: "No me perdí ni un detalle, fue un momento muy emotivo, me pareció brutal, era lo mínimo que merecía. Vi también la que le hicieron en España, la de Málaga, y fue decepcionante. Creo que esta sí es la que se merece Rafa", aseveró.

Mucho mérito de Paula

Badosa, por su parte, fue capaz de remontar el primer set (perdió 7-6 en 1 hora) ante Osaka, para endosarle después un 6-1 y 6-4 en 2:20 de partido y colarse así en la segunda ronda del torneo parisino, donde se enfrentará a la ganadora del Ruse-Kessler. Paula sufrió durante todo el encuentro pero sacó a relucir una gran defensa en los últimos juegos y consiguió forzar varios errores de la nipona. Un resultado muy bueno para la confianza de la española, que solo pudo disputar partido y medio en tierra batida como preparación a Roland Garros debido a un parón de dos meses por sus recurrentes lesiones en la espalda.

En la jornada de este lunes cayeron varios tenistas españoles: Albert Ramos ante Ruud en su último Roland Garros, Llamas Ruiz ante Davidovich, Bautista ante Rune y Pedro Martínez ante Shapovalov. Por contra, la propia Badosa, Alcaraz y Bouzas Maneiro sí que sacaron adelante sus partidos.

