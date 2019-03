Carla Suárez pierde ante Putintseva y se despide de Roland Garros en octavos

La tenista española Carla Suárez se despidió este miércoles de su participación en Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, tras perder en los octavos de final ante la kazaja Yulia Putintseva por un doble 7-5. De este modo, la jugadora canaria no pudo acompañar entre las ocho mejores del torneo a su compatriota Garbiñe Muguruza y se quedó sin igualar sus dos mejores participaciones en París, los cuartos de 2008 y 2014.

Suárez se dejó sus opciones por dos inoportunos 'breaks' en los compases finales de cada manga después de un partido de más de dos horas, donde el servicio fue un lastre, cediéndolo en seis ocasiones ante una rival mucho más firme en este aspecto, sobre todo en el segundo set, y que por primera vez en su carrera estará en la antepenúltima ronda de un 'grande'.

Siete roturas en el primer parcial

El primer parcial fue una auténtico intercambio de 'breaks' y se registraron hasta siete roturas. Putintseva llevó siempre la iniciativa y tuvo saque con 5-4 a su favor, pero pese a igualar un 0-40 no pudo evitar volver a meter en el partido a la española. Sin embargo, esta no aprovechó ese refuerzo y entregó por cuarta ocasión su saque en el siguiente juego y la kazaja no perdonó para coger la delantera en el marcador.

Las cosas no comenzaron bien para la de Las Palmas en la segunda manga. Volvió a entregar su servicio pronto, pero logró recuperarlo rápidamente para tomar por primera vez en el partido la iniciativa en el partido.

Ambas lograron entonces por fin afianzar sus saques y sacar sus juegos adelante sin mayores apuros hasta que llegaron los momentos claves, que volvieron a jugar en contra de Suárez. Con 5-5, su servicio recuperó su debilidad y Putintseva no lo desaprovechó para lograr la rotura clave que le daría el partido y una cita en cuartos con la estadounidense Serena Williams, actual campeona y que arrolló por un doble 6-1 a la ucraniana Elena Svitolina.