Carla Suárez derrota a Viktorija Golubic en su debut en Australia

La española Carla Suárez, décima cabeza de serie, ha derrotado en primera ronda del Abierto de Australia a la suiza Viktorija Golubic por 7-5 y 6-4 tras 1 hora y 43 minutos de partido.

La primera manga resultó muy igualada hasta el final y la suiza, número 169 en el ránking de la WTA, parecía resolver con mayor comodidad su servicio y aprovechar el mayor número de errores no forzados de la grancanaria, quien finalmente impuso su autoridad atacando al revés de Golubic, a la que rompió el servicio en el último juego tras casi una hora de partido.

El mayor número de errores no forzados siguió persiguiendo a Carla Suárez durante el segundo set. Sin embargo, la grancanaria se recuperó en el cuarto juego de la rotura de su servicio, logró conectar varios golpes ganadores y volvió, en el último juego, a atacar el revés de Golubic para hacerse con el partido.

La española disputará la segunda ronda ante la vencedora del partido que disputen la jugadora griega María Sakkari y la china Yafan Wang.

Victoria para Serena Williams

La estadounidense Serena Williams, número 1 del ránking mundial, ha superado su primer obstáculo en busca de su séptimo trofeo en el Melburne Park tras imponerse, con más dificultades de las esperadas, a la italiana Camila Giorgi, 35, en la primera ronda del Abierto de Australia por 6-4 y 7-5 tras una horas y 45 minutos de partido.

Con todo, era una incógnita lo que la menor de las Williams podía ofrecer hoy en el Rod Laver Arena tras hacer una pausa durante los tres últimos meses de 2015. Con 4-1 a su favor en la primera manga parecía que la estadounidense no tendría problemas para adjudicársela con comodidad, pero Giorgi decidió no ponérselo fácil, le rompió el servicio y le atacó el revés, sin embargo la reacción fue tardía y no pudo remontar.

En la segunda manga, que duró 62 minutos, Serena tuvo que emplearse a fondo para ganarla después de llegar a un empate a 5 juegos y con servicio de la italiana. Serena Williams se enfrentará en segunda ronda a la vencedora del encuentro entre Su-Wei Hsieh (TPE) y Jelena Ostapenko (LAT).