Toni Nadal, sobre la polémica actitud de Benoit Paire: "No hace un favor al tenis"

Quién conozca a Benoit Paire sabe perfectamente el tipo de jugador que es, un supertalento del tenis al que desgraciadamente siempre le ha faltado seriedad, compromiso, e incluso a veces educación.

Muchos seguidores del tenis lo comparan con Nick Kyrgios, son dos jugadores con una calidad desmesurada pero que dentro y fuera de la pista no son un ejemplo a seguir, por lo menos en cuanto a los valores propios de un deportista. Ambos estarían mucho más arriba en el ranking si tuvieran una mentalidad ganadora y un espíritu de lucha.

En las últimas semanas, Benoit Paire ha vuelto a ser noticia por su actitud en la pista, tan solo ha ganado 1 de los 7 partidos que ha disputado en este 2021, pero eso es lo de menos.

En el torneo de Buenos Aires discutió acaloradamente con el juez de línea por la decisión de la marca de una bola con la que el francés no estaba de acuerdo, finalizó el partido dejándose perder ante la incredulidad de su rival y de los espectadores.

Ha ganado 118.000€ en 2021 habiendo ganado 1 partido

Toni Nadal ha atendido a Antena 3 Deportes para valorar la actitud del francés, completamente opuesta a la de Rafa Nadal: "Paire no hace un favor al tenis con estas declaraciones".

El tío y exentrenador de Rafa se refiere a una entrevista que ofreció Paire a L'Equipe en la que aseguraba que el tenis no era su preferencia en este momento: "Solo quiero irme a la piscina o a la playa. Ahora mismo si pierdo en una primera ronda de un torneo me llevo 10.000 dólares, ¿por qué voy a volverme loco para ganar un poco más", explica Benoit.

Toni piensa que ni de lejos es la mejor imagen de un deportista profesional: "Se le da muy poco valor al esfuerzo últimamente", asegura.

El actual número 31 del mundo también dijo en la entrevista que apenas entrena: "Ya no entreno, no cojo la raqueta entre torneo y torneo, además no tengo ni entrenador ni preparador físico".

"Lo que no es normal es no luchar", nos cuenta Toni Nadal, sobre la actitud de Paire.

Paire ha declarado en varias ocasiones que su actitud es fruto de las burbujas que se están realizando en cada torneo, donde apenas tienen libertad, tienen que cumplir cuarentena... Sin embargo, las ganancias en 2021 del tenista galo son de 118.000€ habiendo ganado solo un partido y perdido siete.