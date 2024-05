La mayor 'preocupación' de Carlos Moyá sobre Rafa Nadal en Roland Garros

Es una de las grandes incógnitas de estas semanas en el mundo del tenis: ¿jugará Rafa Nadal en Roland Garros? Ni el propio tenista lo ha querido confirmar a estas alturas, aunque todo apunta a que sí, y tampoco lo ha querido hacer su entrenador, Carlos Moyá, ganador del Grand Slam francés en 1998.

El balear habló hace unas horas con 'IB3 Televisión' sobre la presencia de su pupilo en París (del 20 de mayo al 9 de junio): "Todavía no hemos decidido nada. Habrá que ver cómo van los próximos entrenos. Le falta un poco de ritmo de competición. Pero ya no lo tendrá porque no hay más torneos previstos".

"Habrá que ver si puede aguantar partidos a cinco sets..."

La gran 'preocupación' o duda a resolver de Moyá, algo que no se sabrá hasta que llegue el momento de la verdad, es ver si Rafa Nadal puede "aguantar partidos de cinco sets con un día de descanso por medio", aunque sí confía en "la evolución física, mental y competitiva" del 22 veces ganador de Grand Slam.

Hace 5 días que Rafa Nadal cayó eliminado en segunda ronda del Masters de Roma ante una gran versión de Hubert Hurkacz (1-6 y 3-6 para el polaco) en la que fue una de las derrotas más contundentes del mallorquín en su carrera (en tierra batida). Antes pudo remontar y ganar a Zizou Bergs pero se esperaba más del 10 veces campeón en el Foro Itálico. Se despidió mucho antes de lo que hubiera querido y eso ha impedido que pudiera seguir cogiendo ritmo de competición real.

"Todo lo que se pueda entrenar, sumará"

"Todo lo que se pueda entrenar, sumará. En la competición ayudan más cosas. Cabeza, presión, las ganas de hacerlo bien. Todo eso puede ayudar, pero también son aspectos que hay que tener en cuenta, y superarlos, para que Nadal pueda tener un gran Roland Garros", siguió diciendo Carlos Moyá.

Está entrenando en su Academia

Tras la decepción en Roma, Rafa volvió a su Academia de Manacor para seguir entrenando y poniéndose a punto con tenistas de la talla de Tallon Griekspoor (27 del mundo). Por delante tiene varios días más antes de viajar a la capital francesa (está en los planes jugar) y seguir cogiendo buenas sensaciones en la Philippe Chatrier antes de saltar a pista a final de la semana que viene o comienzos de la siguiente (el domingo 26 de mayo arranca el cuadro principal). Recordemos que el manacorí accede al torneo con ranking protegido (9) pese a ser el 305º del mundo en estos momentos y puede enfrentarse a cualquier jugador en primera ronda (Alcaraz, Djokovic, Medvedev, Zverev...) al no partir como cabeza de serie.

Los resultados de Nadal en 2024

Este 2024 no ha comenzado como le hubiera gustado al tenista de 37 años, avanzados ya 5 meses de temporada solo ha podido competir en cuatro torneos (Brisbane, Barcelona, Madrid y Roma), jugando apenas 11 partidos con un balance de 7 victorias y 4 derrotas. En el torneo australiano llegó a cuartos (más fácil en un 250) y desplegó su mejor tenis en Madrid, donde ganó tres encuentros (Blanch, De Miñaur y Cachín). Poco, muy poco bagaje para un tenista que necesita ritmo, partidos y minutos en pista tras un 2023 en el que estuvo sin jugar 11 meses... No obstante, Nadal quiere ir a Roland Garros (ganó 14 veces el trofeo) y poder competir y despedirse como se merece. No será su último torneo, en su calendario aparecen los Juegos Olímpicos y la Laver Cup, y quién sabe si Wimbledon, US Open...

¿Qué hará Sinner?

Por otra parte, el segundo major del año puede que se quede sin el mejor tenista de la temporada, Jannik Sinner, campeón del Open de Australia, ATP 500 de Rotterdam y Masters de Miami, por una lesión en la cadera por la que los médicos le han recomendado un descanso prolongado si no quiere que se convierta en crónica. Esta dolencia le obligó a retirarse en pleno torneo de Madrid y no acudir a Roma. Alcaraz, en cambio, parece que se recupera de su lesión en el antebrazo derecho y estará en París, habrá que ver a qué nivel... Djokovic tampoco llegará muy allá tras ser 'barrido' por Tabilo en la tercera ronda de Roma. Muchas dudas que se empezarán a resolver, o no, con el debut de los favoritos en el Grand Slam europeo.

