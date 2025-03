Así es Alexandra Eala, la pupila de Nadal que ha dado la campanada en Miami con 19 años

Rafa Nadal felicitó este miércoles a través de un mensaje en su cuenta de X a la tenista filipina Alexandra Eala, quien ha sido formada en la academia del exjugador mallorquín, tras lograr un destacado triunfo por 6-2 y 7-5 contra la polaca Iga Swiatek en los cuartos de final del Miami Open. "Estamos extremadamente orgullosos de ti, Alex. ¡Vaya increíble torneo! ¡Sigue soñando!", escribió Nadal.

Se da además la curiosa circunstancia de que Eala se graduó en 2023 junto a la propia Swiatek, quien también se formó en la Rafa Nadal Academy. En las semifinales, la joven se enfrentará a la estadounidense Jessica Pegula, cuarta cabeza de serie.

Tumba a la número 5 y a la 2

Eala, con 19 años y ocupando la posición 140 en el ránking mundial, se impuso a la número 2 del mundo y consiguió su primera semifinal en un torneo WTA 1.000. La joven jugadora, que ha crecido en la Rafa Nadal Academy, recibió el apoyo de Toni Nadal este miércoles en la pista central de Miami.

Toni expresó su confianza en el futuro de Eala en el circuito WTA. "Alex podrá encontrarse entre las mejores del mundo a poco que asiente el juego", comentó el preparador tras la victoria de la filipina en Miami, un torneo de categoría WTA 1.000 jugado sobre pista dura. "Es un gran éxito, es la chica que hace más tiempo que está con nosotros", añadió Toni al hablar sobre la jugadora.

Eala, quien también venció a la estadounidense Madison Keys (6-4 y 6-2) en la ronda de dieciseisavos de final, ha demostrado su calidad al vencer a dos de las mejores tenistas del mundo en este torneo. "Ser capaz de ganar a la número 5 y a la 2 del mundo en el mismo torneo no es cosa fácil", apuntó Toni Nadal, reconociendo el gran esfuerzo de Eala.

"Cuando una es capaz de derrotar a jugadores de este nivel, significa que a poco que asiente el juego pues puede estar entre las mejores del mundo"

"Cuando una es capaz de derrotar a jugadores de este nivel, significa que a poco que asiente el juego, pues puede estar y puede encontrarse entre las mejores del mundo", siguió el entrenador, destacando el talento y potencial de la pupila de Joan Bosch.

"Evidentemente, Alex tiene una bola muy complicada, tiene una bola plana. Ha sabido administrar muy bien dos momentos complicados, tanto en el primer set como en el segundo. Y la verdad que es que creo que se ha hecho un buen trabajo en la academia", subrayó.

Toni Nadal también elogió el desarrollo de Eala en la Rafa Nadal Academy. "Todos los que han participado en su desarrollo están de enhorabuena. Creo que es la chica que más tiempo ha estado con nosotros, es la persona con la que más ha depositado la confianza en todo el 'staff'. Y yo, la verdad, muy contento por cómo la he visto jugar, la mejora que ha hecho", comentó, añadiendo que la filipina no se amedrentó ante su rival polaca. "Ha plantado cara a Swiatek, que en todo momento no se ha arrugado", destacó.

En cuanto a algunos detalles del partido, Nadal mencionó: "Solo en algún momento en el 2-0 del segundo set creo que ha tenido un poco de indecisión. Le ha faltado ser un pelín más agresiva con el saque y eso le ha hecho tambalear un poco. Pero se ha sabido resarcir rápidamente de ese error, ha cambiado y ha vuelto a ser más agresiva". "Así es que creo que ha hecho un partido completo, ha hecho de momento un torneo completo y vamos a ver lo que pasa en semifinales", auguró Toni.

Altibajos propios de la edad

Por último, el entrenador español reiteró su satisfacción por el nivel mostrado por Eala: "La verdad es que cuando ves jugar a una chica a este nivel, sin necesidad de hacer cosas extraordinarias, significa que su nivel está muy próximo. Es verdad que todavía tiene altibajos propios de la edad, pero en líneas generales creo que ha ido todo muy bien y el juego de hoy ha sido espectacular en muchos momentos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com