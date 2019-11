Andy Murray relata cómo sobrevivió a la masacre de Dunblane en la que asesinaron a 16 de sus compañeros de colegio

El tenista Andy Murray se suma a la lista de los deportistas que colaboran con Amazon Prime para la producción de un documental sobre su historia. El británico ha estrenado recientemente 'Andy Murray: Resurfacing', donde repasa su carrera y relata con detalle cómo sobrevivió a la masacre que hubo en su colegio de Dunblane, en la que murieron 16 niños.

Murray no fue capaz de enfrentarse a las cámaras para narrar lo ocurrido y lo hizo a través de varios audios a la directora Olivia Cappuccini. "Para todos los niños que estábamos allí fue difícil por distintas razones. El hecho de que conocíamos al chico, que íbamos a su club, que había estado en nuestro coche y le habíamos llevado a la estación de tren", relata el tenista. Él y su hermano Jamie vivieron de esta forma el angustioso momento en el que en 1996 Thomas Hamilton asesinó a 16 compañeros de colegio y a una profesora en un tiroteo del que el tenista salió ileso.

Ambos escucharon los disparos antes de llegar a clase y pudieron esconderse en un despacho.

Las lesiones amenazaron su carrera

En el documental, Andy Murray habla también sobre sus lesiones más importantes, que han llegado incluso a amenazar su carrera deportiva. "No importa cuántas veces me rompa, siempre hay una pequeña parte de mí que dice que no, aún no has terminado, vuelve a subir", explica.